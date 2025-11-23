Verreth, gol col Bari e dedica straziante: il gesto commuove il web

Un momento di dolore profondo e, allo stesso tempo, di pura forza emotiva: è quello che ha vissuto ieri sera Matthias Verreth, centrocampista del Bari.

Matthias Verreth ricorda suo figlio, scomparso qualche mese fa. Il centrocampista del Bari ha segnato contro il Frosinone e ha dedicato la rete al figlio tragicamente scomparso. Un gol che, per lui, è valso molto più della semplice gioia: è diventato un tributo sincero al piccolo Elliot Charles, il bambino di 14 mesi venuto a mancare il 28 luglio scorso.

Verreth e la dedica da brividi

Verreth ha segnato il momentaneo 1-1 in Bari-Frosinone e ha dedicato la rete al piccolo Charles. La morte del figlio, ricoverato in Belgio per un virus intestinale, lo aveva stravolto. Il Bari, profondamente scosso, aveva interrotto il ritiro in segno di lutto. Il presidente Luigi De Laurentiis lo aveva accompagnato Verreth all’aeroporto per farlo tornare immediatamente dalla sua famiglia.

Quel dolore ha trovato una via d’uscita, almeno per un attimo, sul campo. Dopo aver segnato, Verreth ha calciato via il pallone e poi è corso verso la curva con un gesto speciale. Con la mano sinistra ha disegnato la lettera “C”, iniziale di Charles, il nome del figlio. I compagni lo hanno circondato, e le sue emozioni sono esplose in un abbraccio collettivo, quasi come se tutta la squadra avesse condiviso quel momento così intimo.

Matthias Verreth segna su punizione 🎯

La dedica da brividi è per il figlio Elliot Charles, scomparso lo scorso luglio a soli 14 mesi ❤️#BariFrosinone #SerieBKT #DAZN pic.twitter.com/wSHrR4sUKZ — DAZN Italia (@DAZN_IT) November 22, 2025

Il Bari non ha fatto mancare il sostegno. Fin dal ritiro interrotto, la società ha espresso solidarietà nei confronti di Verreth e della sua famiglia, e i tifosi hanno fatto sentire il loro affetto con uno striscione che recitava: “Matthias siamo con te. In campo e nella vita”. Prima della gara di Coppa Italia contro il Milan, inoltre, è stato osservato un minuto di silenzio per ricordare il piccolo Elliot.

Per Verreth, quel gesto in campo non era solo un’esultanza. Quel gesto è un messaggio e un modo per portare con sé il ricordo del figlio ogni volta che il pallone entra in rete. È la testimonianza di un padre che, nonostante la sofferenza, ha trovato energia nel suo lavoro e nel legame con la squadra per trasformare un momento devastante in una dedica carica di emozione.