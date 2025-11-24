Alcaraz-Sinner, la scelta non lascia scampo: lo ha trattato malissimo

Una battuta simpatica lascia i fan di Sinner senza parole: Alcaraz lo ha trattato come un parcheggiatore di un hotel. Leggere per credere.

Nello sport è importante il rispetto, anche tra due o più atleti che si contendono il titolo in una rivalità senza quartiere. Ciò che va insegnato da subito agli sportivi è che in campo, non ci deve essere pietà, sportivamente parlando, ma fuori, la competizione rispettosa lascia il posto all’educazione e al messaggio che i nostri avversari non sono anche dei nemici.

La rivalità tennistica tra l’italiano Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz che si è arricchita di un altro capitolo alle ATP Finals in cui Sinner ha vinto ancora una volta in effetti è stata sempre piuttosto rispettosa. Questo non vuol dire che i due atleti non si punzecchino con frecciatine, di tanto in tanto, o che i loro tifosi siano sempre così educati l’uno con l’altro.

Tempo fa c’è stato un brutto episodio in cui alcuni tifosi di Sinner hanno rivolto brutte parole ad Alcaraz. Prima ancora, abbiamo assistito all’episodio agli US Open in cui una donna molto “infervorata” con i rivali di Sinner esultava rumorosamente ad ogni errore del nostro beniamino. Oggi, la stampa riporta dichiarazioni molto antipatiche di Alcaraz stesso!

Alcaraz in viaggio, Sinner in garage

A quanto pare, nelle ultime ore sul web sarebbe emersa un’intervista ad Alcaraz, grande assente della Coppa Davis assieme al suo rivale di sempre. L’atleta spagnolo a cui è stato chiesto con quale collega viaggerebbe più volentieri ha del tutto ignorato l’italiano, dicendo che è con Ben Shelton, atleta a stelle e strisce al numero 9 nella classifica del Ranking ATP che si farebbe una vacanza.

E a Sinner? A quanto pare, Alcaraz ha detto che all’italiano affiderebbe le chiavi della sua vettura per parcheggiare, non è chiaro se perché si fida molto di lui, se per la notoria passione dell’atleta tirolese per le supercar – possiede alcune KIA elettriche ed una Audi RS6 speciale -o, come sembra plausibile, per lanciargli una frecciatina, come per dire che Sinner può giusto parcheggiargli la macchina.

I due si sono sempre mostrati cordiali tra di loro in pubblico, quindi l’opzione più papabile è che si tratti di una frecciatina in amicizia. Anche perché visto come è andata a finire nell’ultima gara in cui i due si sono affrontati, non è che Alcaraz possa concedersi tutta questa sfiducia nei confronti del suo avversario migliore.