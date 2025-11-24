Alonso in Ferrari, la foto svela l’impensabile: per Aston Martin è una pugnalata alla schiena

Suona come un enorme tradimento: con questa foto, la prova che Fernando Alonso è molto vicino alla Ferrari è indiscutibile, chissà cosa ne pensano Newey e compagni…

Gli sportivi moderni grazie a tecniche di recupero ed allenamento sempre più all’avanguardia hanno ampiamente abbattuto il record di permanenza negli sporti professionistici, incluse le corse! In Formula 1 abbiamo due “vecchietti” che continuano a competere in uno degli sport più duri dal punto di vista fisico e mentale che esistano sul pianeta.

In Ferrari, corre Lewis Hamilton, con 40 primavere che lo rendono uno dei piloti più esperti attualmente in pista. Meglio di lui da questo punto di vista fa l’eterno rivale Fernando Alonso, 44 anni ed il progetto di ritirarsi entro 2 anni, magari dopo una bella e soddisfacente stagione con Aston Martin. Ma immaginiamo per un attimo uno scenario diverso.

Sì, i due non si sono mai stati molto simpatici e l’unico anno in cui hanno corso insieme in McLaren, si sono pestati i piedi a vicenda in continuazione. Ma pensate se chiudessero la carriera in Ferrari nello stesso momento, magari tornando alla vittoria con la Rossa. Utopia? In realtà, anche se indossa la tuta smeraldo, Alonso ha già dimostrato nei fatti di essere più vicino alla Ferrari di quanto ci saremmo aspettati.

Il tradimento di Fernando Alonso

Possiamo capire uno come Max Verstappen, che non può guidare automobili stradali di Red Bull perché di fatto non esistono. Ma il fatto che con tante Aston Martin stupende che si possono comprare sul mercato il pilota asturiano abbia comunque scelto un classico di Ferrari come la F40 come supercar personale è davvero un colpo al cuore ai tifosi del suo team.

In questa foto possiamo vedere Fernando Alonso, paparazzato per quelle che dovrebbero essere le strade del famoso Principato di Monaco dove ha corso tante volte su una Ferrari F40, la storica supercar prodotta da Ferrari in poco più di 1.000 esemplari numerati a cavallo tra gli anni 80 e 90 e che per molti incarna la perfetta sportiva stradale. Nata proprio per portare un progetto da F1 in strada, la F40 monta il poderoso motore V8 Biturbo da 478 cavalli per 577 nm di coppia.

La F40, con i suoi splendidi fari a scomparsa e la vernice rossa Maranello, pesava poco più di una tonnellata, era molto impegnativa e punitiva da guidare e poteva toccare i 325 km/h, un record per le stradali dell’epoca, e staccare da 0 a 60 km/h in 2,5 secondi o da 0 a 100 km/h in soli 4. Oggi, vale oltre due milioni e mezzo di euro e la maggior parte dei suoi proprietari sono proprio piloti professionisti. Come Alonso, a quanto pare. Che smacco per Newey…