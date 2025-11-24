Mondiali U17, l’Austria interrompe il sogno Italia: azzurrini sconfitti 2-0

Finisce in semifinale il sogno Mondiale dell’Italia U17: gli azzurrini perdono contro l’Austria dopo un secondo tempo fortemente sottotono.

La prima frazione era stata promettente, ma gli azzurrini non sono riusciti a dare continuità nella ripresa e deve abbandonare così il sogno Mondiale nella semifinale contro l’Austria. S’interrompe a pochi metri dal traguardo il cammino della formazione di Massimiliano Favo, che comunque si è ben comportata. È mancata un po’ di esperienza e anche di lucidità nella gestione dei momenti, oltre al cinismo che nel primo tempo avrebbe potuto portare in vantaggio gli azzurrini.

Mondiali U17, Italia sconfitta dall’Austria

Nell’Aspire Zone di Al Rayyan (Doha), gli azzurrini provano sin da subito a costruire occasioni pericolose, ma peccano nella finalizzazione della manovra. L’Austria si limita a controllare le posizioni difensive, per poi gettarsi negli spazi a tutta birra, sfruttando le ripartenze. Inacio si rende pericoloso dopo soli due minuti di gioco, ma il sinistro è alto.

Prima fase interamente improntata all’attacco per la truppa di Favo: Campaniello tenta la fortuna da fuori, ma la sua conclusione è larga di un metro. Pressione insistita degli azzurrini con Luongo e Idrissa, ma manca la precisione nella capitalizzazione. Squillo austriaco con Deshihsku, che calcia sull’esterno della rete.

Moser-show, l’Austria vola in finale

Nel secondo tempo il calo dell’Italia è lampante e gli azzurrini fanno fatica a compattarsi in entrambe le fasi di gioco. Così si aprono spazi interessanti che l’Austria sa cogliere nel migliore dei modi, come accaduto nei precedenti impegni degli austriaci. Moser, vera stella offensiva, al 57′ s’invola in profondità ed effettua un tiro in diagonale che diventa imparabile per Longoni.

La gara si complica per gli azzurrini, che ci provano sporadicamente e con poca efficienza tecnica e fisica. Troppe imprecisioni nella gestione offensiva, gli spazi si aprono e l’Austria ci prova in contropiede, ma senza successo. Si arriva così al 91esimo quando l’arbitro espelle Borasio. Sulla successiva punizione, sempre Moser disegna una traiettoria stupenda che manda l’Austria in semifinale contro la vincente di Brasile-Portogallo. L’Italia giocherà la finalina per il terzo posto.