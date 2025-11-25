Atletico Madrid-Inter, Simeone affronta il suo passato nella quinta giornata di Champions League

Analizziamo tutte le statistiche e le curiosità più interessanti in vista della sfida tra Atletico Madrid e Inter che si gioca al Wanda Metropolitano, campo insidioso con l’ex giocatore dell’Inter Diego Simeone che cerca di fare lo sgambetto ai nerazzurri.

Dopo la delusione della sconfitta nel derby, l’Inter cerca l’immediato riscatta in Champions League, dove in occasione della quinta giornata della fase a gironi affronta Al Metropolitano l’Atletico Madrid del grande ex Diego Simeone. I Colchoneros hanno raccolto finora soli 6 punti (2 vittorie e 2 sconfitte) tutti ottenuti tra le mura amiche. L’Inter di Cristian Chivu, invece, si presenta con un percorso netto: 4 vittorie su 4, miglior attacco del girone ed è in piena corsa per rientrare tra le prime otto classificate, condizione che consentirebbe la qualificazione diretta agli ottavi di finale.

I precedenti dicono Atletico

Come riporta Planetwin365.news, l’ultima confronto tra le due squadre non evoca bei ricordi ai nerazzurri: l’Atletico ha eliminato l’Inter agli ottavi nel 2024, imponendosi 2-1 al 90’ e completando l’opera ai rigori. Il Metropolitano resta un fortino: 11 vittorie nelle ultime 12 partite interne di Champions, con meno di un gol concesso di media. L’Inter, invece, non vince in Spagna da oltre vent’anni, dato che pesa nella lettura psicologica del match e tra campionato e Champions League non ha ancora pareggiato una partita in stagione.

Duello tutto argentino: Álvarez vs Lautaro, sfida explosiva in Champions

Sarà anche un duello tutto argentino in attacco. Julián Álvarez, 9 reti nelle prime 13 apparizioni europee con l’Atletico, è l’uomo più pericoloso di Simeone. L’Inter risponde con Lautaro Martínez, che ha segnato 12 gol nelle ultime 11 gare di Champions.