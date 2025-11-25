Ferrari-Hamilton, crisi totale: l’ammissione di Lewis spaventa

Nemmeno a Las Vegas, città delle luci e dei miracoli, la Ferrari di Lewis Hamilton ha brillato per prestazioni. Lo stesso pilota inglese demotiva i suoi tifosi con queste parole.

La stella di Lewis Hamilton brilla sempre meno, anche nella grande città del peccato dove spesso la fortuna cambia in un solo giro di roulette. E invece questa volta, per Ferrari non ci sono stati miracoli o sorprese. Le quote dei bookmakers sono state più o meno rispettate, con McLaren che continua a perdere terreno nei confronti di un Max Verstappen estremamente deciso a strappare in rimonta il suo quinto titolo in carriera, nonché consecutivo.

E Ferrari? Come accennato, niente di nuovo sotto il sole: Leclerc è riuscito ad agguantare un quarto posto, buono ma non eccellente, la vittoria manca ancora e Lewis Hamilton si è accontentato dell’ottava posizione, triste e scialba e che a malapena regala quei 4 punti ormai utili solo per provare a strappare il secondo posto nella Classifica Costruttori.

A preoccupare non sono tanto i risultati di queste ultime gare, decisamente voluttuari considerando che i giochi sono praticamente chiusi, quanto la mancanza di verve del pilota britannico, ormai rassegnato a fare il “compitino” e ad incassare il faraonico ingaggio – stimato sui 60 milioni di dollari – in attesa del 2026. Ma le premesse per il prossimo anno non sono delle migliori.

Ferrari-Hamilton, un futuro in dubbio

Hamilton ha parlato duramente ai microfoni di Sky UK denunciando una situazione insostenibile: “È stato terribile. Questa è la peggiore stagione di sempre. Non importa quanto io lavori dentro o fuori la macchina, ma va sempre peggio. Inutile dire cosa desidero per le ultime due gare, ho esaurito le aspettative”. Non proprio un bel modo di rivolgersi al team, anche se è realistico ciò che Lewis ha detto.

Hamilton insomma non ha mai minimamente trovato l’intesa con la SF-25 e i risultati in pista si vedono: “Un grande grazie ai tifosi che sono venuti in così numerosi nonostante il freddo intenso. Vorrei davvero regalare ai ragazzi e al team un bel risultato, è quello l’obiettivo per le prossime gare”, conclude la fredda analisi Lewis aprendo almeno ad una possibilità di un miglioramento futuro.

Le sue parole però non possono passare inascoltate da una Ferrari che quest’anno ha dato davvero il minimo sindacale in pista. E’ tempo di rilanciare una delle più illustri squadre della nostra storia, o di chiedersi che cosa stiamo facendo in un campionato ormai dominato dalla Gran Bretagna e da Red Bull, con una squadra così poco competitiva.