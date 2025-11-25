Marquez getta la maschera, che presa in giro: coinvolto Valentino Rossi

Le parole di Marc Marquez riaprono vecchie ferite. Come spesso accade quando si tocca questo tema.

La rivalità tra Valentino Rossi e Marc Marquez sarebbe, almeno sportivamente parlando, finita da qualche anno, da quando il grande campione italiano ha scelto di abbandonare le corse in moto per orientarsi verso le più inflazionate gare a ruote coperte con le BMW che, quantomeno, gli permettono di sedersi in un abitacolo non rischiando di cadere a 300 chilometri all’ora.

In realtà come hanno provato vari episodi durante quest’anno Rossi ha ancora molto rancore verso Marquez. Non è che i due lo abbiano mai nascosto, varie interviste rivelano un certo astio mai sopito dopo 10 anni e in particolare, quando i due piloti – uno presente per correre e l’altro per gestire il suo team personale – si sono incrociati in Austria hanno fatto finta di non vedersi, anche in modo piuttosto imbarazzante.

Il fatto è che finché i tifosi dei due per primi non faranno pace o non arriveranno ad una sorta di tregua, questa rivalità non finirà mai di bruciare. Il che forse la rende così bella e intensa, tramutando l’odio tra due sportivi in una delle storie di rivalità più sentite e “calde” del mondo del motorsport. La palla è passata a Marquez, in queste ore, che ha lanciato una frecciatina ai tifosi di Rossi, o almeno così pare.

Marquez, ironico ma non troppo

Prima di raccontare l’episodio, dobbiamo tornare un momento indietro al giugno di quest’anno quando alla premiazione del GP d’Italia, Marc Marquez è stato fischiato da quelli che probabilmente, erano tifosi di Rossi e hanno mal digerito la sua vittoria in casa del grande rivale, cosa che ha spinto Davide Tardozzi a zittire il pubblico ricordando per quale squadra il pilota spagnolo corre ad oggi.

In quel caso, Tardozzi aveva gridato: “Zitti, è rosso!” riferendosi alla tenuta della Ducati Lenovo, cosa che Marc ha scherzosamente ricordato in queste ore durante un evento tenutosi a Cervera, piccola città patria del motociclismo sportivo locale. Nell’evento del 22 novembre che ha visto la presenza di varie autorità locali e, naturalmente, di Tardozzi e tutto il team Ducati Lenovo, Marc è salito sul palco guardando il numero 1 del team ed esclamando: “Sono rosso eh!”.

Una battuta ed un modo giocoso di prendere le provocazioni ricevute dagli italiani a Mugello che però a tanti tifosi di Rossi potrebbe dare solo altre ragioni per fischiare ancora Marc, il prossimo anno, nella stessa situazione. L’atleta spagnolo del resto sa bene perché riceve tanto odio dai fans del Dottore; forse, c’è poco da ridere.