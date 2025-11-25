“Quello che non è normale”: la campagna di Betsson Sport e Volley Millenium Brescia contro la violenza sulle donne con Beatrice Parrocchiale

Betsson Sport e Volley Millenium Brescia scendono in campo contro la violenza sulle donne, lanciando una campagna di sensibilizzazione intensa e simbolica in collaborazione con la Casa delle Donne di Brescia. Il progetto video, diffuso il 25 novembre 2025 in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, porta un titolo che è già un messaggio: “Quello che non è normale”.

Un video potente per raccontare la violenza psicologica e il bisogno di riconoscerla

Protagonista del progetto è Beatrice Parrocchiale, oro europeo 2021, capitano della Valsabbina Millenium Brescia e Cavaliere della Repubblica. Nel video l’atleta riceve il messaggio di una giovane fan che le confida il proprio percorso di consapevolezza:

“Credevo fosse normale piangere, ascoltare insulti, vedere le mani alzarsi su di me”.

Parrocchiale commenta:

“Ringrazio Betsson Sport e la Casa delle Donne di Brescia per avermi dato l’opportunità di partecipare a questo progetto. Ho fatto mia questa storia e spero che il messaggio raggiunga più persone possibile, aumentando la sensibilizzazione su un tema tanto delicato”.

Sport e consapevolezza: quando il campo diventa luogo di rinascita

La campagna “Quello che non è normale” vuole smascherare le forme più subdole della violenza di genere, spesso confuse con l’amore: controllo, svalutazione, manipolazione emotiva, paura costante.

Betsson Sport e Volley Millenium Brescia sottolineano così il ruolo dello sport come strumento di emancipazione, capace di offrire modelli positivi di forza e indipendenza.

Casa delle Donne di Brescia: un supporto reale, una storia vera

Fondamentale per il progetto è stato il contributo del Centro AntiViolenza Casa delle Donne CaD-Brescia, attivo dal 1989 nel sostegno alle vittime. L’associazione ha fornito una testimonianza reale da cui trarre ispirazione per la sceneggiatura del video.

La presidente Viviana Cassini dichiara:

“È essenziale diffondere iniziative come questa per riconoscere e combattere la violenza. Oltre alla prevenzione, esistono luoghi sicuri come Casa delle Donne, con professioniste pronte ad accompagnare ogni donna nel suo percorso di uscita dalla violenza”.

Un impegno condiviso per rompere il silenzio

Obiettivo della campagna è ricordare che la normalità non coincide mai con la prevaricazione, ma con il rispetto e la libertà.

Stefano Tino, Managing Director Italia di Betsson Group, aggiunge:

“Abbiamo messo la visibilità del nostro network al servizio di una testimonianza che potesse trasformarsi in un momento di riflessione collettiva. Lo sport può generare valore per tutta la comunità”.

Anche Emanuele Catania, GM di Volley Millenium Brescia, sottolinea il senso dell’iniziativa:

“Come club femminile abbiamo il dovere di sensibilizzare su un tema tanto urgente. Ringrazio Betsson Sport, Casa delle Donne, l’Associazione Culturale Buscolo Satulo e Multilumix per il supporto. E un ringraziamento speciale a Beatrice Parrocchiale, che ha saputo trasmettere la profondità del racconto”.