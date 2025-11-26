Juve, Openda e David si sbloccano in Champions: la loro stagione comincia qui?

La Juve è riuscita a sbloccarsi finalmente in questa Champions League 2025/26. Dopo quattro partite senza vittoria, bella complicata trasferta di Bodo, i bianconeri hanno vinto una sfida combattutissima per 2-3. A decidere il match che ha dato i primi tre punti europei stagionali sono stati i gol di Openda e David.

La Juventus ha finalmente ritrovato il sorriso in questa Champions League 2025/26. Dopo quattro gare senza successi e una trasferta resa insidiosa dal freddo e dall’entusiasmo del pubblico di Bodo, la squadra di Spalletti è riuscita a imporsi con un prezioso 2-3 al termine di una vera battaglia sportiva emozionante. Il successo riaccende fiducia e speranze nei propri mezzi in vista dei prossimi decisivi appuntamenti europei stagionali.

David e Openda, la firma in Bodo-Juve

Anche perché nella Juve, a decidere per buona parte l’incontro, sono state le reti di Openda e David. I due attaccanti, rispettivamente a 0 e 1 (segnato alla 1^ giornata di Serie A) gol stagionali fino alla trasferta norvegese. E così nella complicata serata di Champions, la loro firma è valsa 3 punti fondamentali nella corsa al passaggio del turno.

Finalmente Openda, la Juve lo aspetta

Importantissimo oggi il gol di Lois Openda, il primo con la maglia della Juve. Il belga ha sbloccato il tabellino bianconero con una rete di rapina. Ha sfruttato un rimpallo favorevole. Poco importa però come è arrivato il gol. Quel che conta che il belga si sia sbloccato.

Finalmente anche Openda ha potuto ritrovare la via del gol. La sua capacità di finalizzazione non è davvero mai stata in dubbio, ma da mesi non segnava . Non lo aveva fatto prima in questa stagione anche per una difficoltà di ambientamento ammessa nel post partita di Bodo-Juve. Ora il gol può dargli la spinta decisiva per “ripagare” la fiducia da 40 milioni riposta su di lui (cifra fissata per riscatto del belga) dalla dirigenza bianconera.

Riecco David, suo il gol vittoria della Juve

Se Openda con la sua rete ha rianimato la squadra in svantaggio dopo il primo tempo, David le ha ridato respiro. Finita in apnea e delusa per il pareggio su rigore del Bodo, la squadra con la gran giocata di Yildiz e il gol di rapina di David ha portato a casa una vittoria fondamentale.

Per il centravanti canadese quello di oggi è stato un gol liberatorio e propizio. Serve il suo apporto, servono i suoi gol per rilanciare la Juve. E anche per lui si tratta di dimostrare di valere due l’ingaggio top da 6 milioni più bonus e ovviamente le laute commissioni elargite all’entourage del calciatore pari a 12 milioni.

Openda e David, da Bodola svolta?

I due gol pesanti e decisivi in una gara complicata per tantissime ragioni sono stati importantissimi. Dai loro due gol e dalla speranza che si siano realmente sbloccati, deve ripartire la loro stagione. Perché entrambi hanno grandi numeri e possono essere un’arma letale in vista del resto della