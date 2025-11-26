McLaren fa una pessima figura, Verstappen spietato: li ha presi in giro

Dopo la gara dell’ultimo fine settimana, Max Verstappen si trova nella posizione di poter prendere in giro letteralmente il team inglese. E’ stato quasi crudele.

L’ultimo weekend di Formula 1 ha messo in chiaro una cosa: se Lando Norris vuole portare a casa il titolo, dovrà impegnarsi fino in fondo perché Max Verstappen non ha nessuna intenzione di regalargli niente. E lo stesso vale per Oscar Piastri. La grande esperienza del pluricampione di Red Bull sta facendo davvero la differenza, anche con una leggera disparità tra le macchine che premia McLaren.

Complice la squalifica delle McLaren al termine del gran premio americano, la Red Bull si è potuta portare a casa un altro importantissimo piazzamento ai vertici della classifica che potrebbe davvero fare la differenza, nel caso di un testa a testa all’ultima gara tra l’asso olandese ed i rivali di Woking. Al momento a prescindere dai punti, la differenza vista in pista è stata comunque colossale.

Già solo il fatto che Verstappen sia ancora in grado di recuperare – sulla carta – il distacco con la squadra papaya la dice lunga sulle abilità che l’asso di Red Bull ha messo in campo. Anche Helmut Marko, il suo mentore e la mente dietro il team austriaco, ha voluto calcare su questo aspetto. Prendendo direttamente in giro la squadra ed i due piloti.

Marko si fa gioco di McLaren: “E’ stato divertente”

In Formula 1 corrono dei gentiluomini, questo è vero, ma lo sfottò sportivo non può non scattare nel momento in cui un atleta mostra un divario del genere verso i suoi rivali. Marko ha voluto sottolineare quanto la differenza vista in campo domenica abbia pesato sul team di Woking che prima della squalifica ha anche provato a recuperare posizioni, fallendo miseramente.

Il veterano di Red Bull ha trovato particolarmente divertente un ordine di gara ricevuto da Lando Norris: “La cosa più divertente è stata il messaggio inviato da McLaren a Norris: ‘Attacca Max e superalo’. A quel punto Max ha piazzato un giro più veloce e si è ripetuto giro dopo giro, facendone uno dopo l’altro. Così da mettere in chiaro le cose”, una vera umiliazione fatta e finita.

Il mondiale è ancora tutto da giocare a due gare dal termine e gli appuntamenti in Qatar e negli Emirati Arabi Uniti saranno fondamentali. Se Verstappen mantiene questo passo, il rischio di una beffa ben più grave nei confronti di Norris e Piastri è ancora più elevato. E il quinto titolo di fila lo catalogherebbe automaticamente come il più forte pilota della sua generazione.