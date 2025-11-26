Stati Generali del Calcio & Giornate Professionali dello Sport: il programma della seconda giornata del 26 novembre

La seconda giornata degli Stati Generali del Calcio & Le Giornate Professionali dello Sport, in programma mercoledì 26 novembre presso l’Auditorium AIA dello Stadio Città di Arezzo, si concentra su temi sociali di grande rilevanza e su una riflessione approfondita sul futuro dello sport. L’evento riunisce esperti, rappresentanti istituzionali e figure del mondo sportivo per affrontare questioni cruciali come il gioco d’azzardo, l’educazione scolastica, il contrasto alla violenza negli stadi e la gestione economica del settore.

Gioco d’azzardo e sport: un’analisi approfondita

La giornata si apre alle 9:00 con un talk dedicato al tema del gioco d’azzardo nel calcio, un fenomeno sempre più centrale nel dibattito pubblico. Il giornalista investigativo Lorenzo Buzzoni offrirà una visione dettagliata sull’impatto delle scommesse sportive, analizzando il rapporto tra integrità delle competizioni, tutela dei consumatori e rischi legati alla diffusione del betting nel mondo calcistico.

Sport e scuola: la formazione come strumento di crescita

Alle 10:00 l’evento approfondirà il legame tra sport e scuola, evidenziando il ruolo fondamentale della formazione nello sviluppo dei giovani atleti e nella trasmissione di valori universali come disciplina e rispetto. Interverranno Luciano Tagliaferri, dirigente scolastico del Liceo annesso al Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” di Arezzo, ed Elisa Stocchi, delegata della Federazione Ginnastica Italiana (FGI) di Arezzo.

Come sradicare razzismo e violenza dagli stadi

Dalle 11:00 al centro dell’attenzione ci sarà uno dei temi più delicati del panorama sportivo: il contrasto al razzismo e alla violenza negli stadi. A confrontarsi saranno figure di primo piano come:

Cristiano Tatarelli , Questore di Arezzo

, Questore di Arezzo Daniele Farsetti , presidente di Orgoglio Amaranto

, presidente di Orgoglio Amaranto Dott.ssa Francesca Romana Capaldo , Primo Dirigente della Polizia di Stato e direttore della Segreteria OSCAD

, Primo Dirigente della Polizia di Stato e direttore della Segreteria OSCAD Paolo Mangini, Presidente FIGC Toscana

L’obiettivo del panel sarà individuare strategie efficaci per rendere gli impianti sportivi luoghi più sicuri e inclusivi.

Governo, finanza e sport: prospettive e strumenti

La mattinata si chiuderà alle 12:00 con un focus dedicato a governo, finanza sportiva e gestione delle risorse, un tema strategico per la sostenibilità dei club e delle istituzioni sportive. Interverranno:

Antonio Sanges , Presidente Associazione Italiana Commercialisti Azienda Sport (AICAS)

, Presidente Associazione Italiana Commercialisti Azienda Sport (AICAS) Claudia Cariati , Direttore Bilancio e Ufficio Appalti CONI

, Direttore Bilancio e Ufficio Appalti CONI Alberto Melis, delegato provinciale CONI

Un confronto utile per comprendere le sfide economiche del settore e le opportunità per una gestione moderna ed efficiente dello sport.