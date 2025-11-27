Dopo il grande successo dell’edizione 2023, in Costa d’Avorio, torna dal 21 dicembre fino al 18 gennaio, la Coppa d’Africa in diretta ed in esclusiva su Sportitalia. La competizione si disputerà in Marocco.

E’ ufficialmente partito il conto alla rovescia per la 35^ edizione della Coppa d’Africa, che si terrà in Marocco dal 21 dicembre 2025 al 18 gennaio 2026. Quello che ci attende sarà un mese di partite nel quale potremo vedere in campo i migliori calciatori di tutto il continente africano. Tra di loro, molti sono attualmente nei top campionati europei, l’evento sarà coperto in diretta ed in esclusiva da Sportitalia, (visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre). Le 52 partite saranno trasmesse per la quasi totalità sul canale 60 con spazio anche su SoloCalcio. Ci saranno inoltre approfondimenti, studi live pre e post-partita. Due gli inviati sul posto.

Coppa d’Africa, l’evento: dove e come vederlo

La Coppa d’Africa, sarà uno spettacolo imperdibile, offerto con la massima visibilità da Sportitalia che garantirà la trasmissione in diretta della quasi totalità dei match sul canale 60 del digitale terrestre con spazio anche su SoloCalcio. E poi speciali di approfondimento, studi live pre e post-partita con l’intervento di ex calciatori e allenatori con un passato nel calcio africano. Sul posto saranno inviati Tancredi Palmeri e Malu Mpasinkatu.

Il debutto è fissato per il 21 dicembre 2025 alle ore 20 con la sfida inaugurale Marocco-Comore allo stadio Moulay Abdellah a Rabat, una delle sei sedi designate insieme a Casablanca, Tangeri, Marrakesh, Agadir e Fès. Il match sarà trasmesso in diretta ed esclusiva su Sportitalia e aprirà il calendario della manifestazione che deve designare la nazionale erede della Costa d’Avorio vincitrice della 34° edizione di cui è stata anche padrona di casa.

Per Sportitalia è la seconda Coppa d’Africa

Sportitalia è alla seconda esperienza come esclusivista italiano della Coppa d’Africa; nel 2023 i dati d’ascolto hanno confermato il grande interesse del pubblico verso il torneo che si giocherà, nella sua seconda fase a eliminazione diretta, con la sessione invernale del calciomercato aperta e con la possibilità di visionare direttamente talenti utili per le squadre italiane ed europee.

L’accordo con la CAF (Conféderation Africaine de Football) prevede che Sportitalia copra l’evento garantendo la visione dei match per i quali si è assicurata l’esclusiva della trasmissione televisiva, digital, OTT e social media. La Coppa d’Africa 2025 sarà visibile anche attraverso la App Sportitalia garantendo una copertura flessibile e totale per uno degli appuntamenti calcistici più attesi della stagione.