Federica Pellegrini sotto attacco, la frecciata in diretta: “E’ un brutto ricordo”

La famosa nuotatrice italiana si trova sotto critiche pesanti. A parlare, un uomo che ha fatto lungamente parte della sua vita.

La vita privata dei personaggi famosi è sempre un tema delicato da toccare ma il gossip ed i paparazzi non si fermano mai e sono sempre interessati a dettagli caldi di queste burrascose relazioni tra VIP. L’ultima a finire al centro dei riflettori, suo malgrado, è Federica Pellegrini. Non per sua scelta chiaramente, ma quando è stata tirata in ballo, ha dovuto rispondere.

Da qualche tempo la ex nuotatrice ed oro olimpico Italiana ha lasciato le cronache alla nuova generazione di nuotatori professionisti, concentrandosi piuttosto sulla sua famiglia, messa su insieme a Matteo Giunta, ex allenatore e marito con cui ha già una bellissima figlia. La coppia però non è al riparo da indiscrezioni e gossip, come abbiamo accennato.

I riflettori sono tornati sulla Pellegrini durante una puntata di Belve, il famoso programma di Francesca Fagnani che ha ospitato tra gli altri Mario Balotelli e Fabrizio Corona. Stavolta, l’ospite designato è stato Filippo Magnini che ha parlato anche della sua ormai conclusa relazione con l’atleta professionista. E non ha avuto belle parole, a cui poi la Pellegrini ha risposto prontamente.

Pellegrini-Magnini, botta e risposta rovente

Alla Fagnani nel corso del programma Magnini ha detto qualcosa di non proprio piacevole. Del resto chi di voi vorrebbe sentirsi dire dall’ex quanto segue? “Non si è rivelata la persona che pensavo. Se è stato un amore importante? Oggi direi più no che si. La storia con Federica Pellegrini non mi ha lasciato un bel ricordo“. Parole forti e non ignorate dalla diretta interessata.

La nuotatrice ha avuto modo di replicare, presumibilmente dopo che amici e parenti le hanno segnalato quanto accaduto nel corso del programma della Fagnani: “Magnini? Sapendo come è andata davvero mi viene da ridere. Ma non voglio aggiungere nulla. Va bene così”, ha replicato la nuotatrice parlando della storia durata qualche anno.

Non possiamo davvero sapere chi abbia torto e chi ragione, di fronte a queste parole. Ciò che è importante ricordare è che quando c’è una rottura, generalmente la “colpa” è di entrambe le parti, salvo casi estremi come tradimenti o violenze. Per questo, è sempre opportuno rispettare la privacy di personaggi famosi che vivono una separazione, specie quando come in questo caso sembra che l’addio tra i due sia stato molto doloroso.