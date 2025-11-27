Lo scorso weekend l’Hotel Meliá di Milano ha ospitato Inside Scouting, il primo evento internazionale in Italia dedicato interamente al mondo dello scouting calcistico. Una due giorni intensa che ha riunito dirigenti, direttori sportivi, agenti, scout professionisti e aspiranti tali, offrendo uno sguardo privilegiato sulle strategie utilizzate oggi dai principali club europei per individuare e sviluppare i talenti del futuro.

L’obiettivo dichiarato dell’iniziativa – come riportato dagli organizzatori – è quello di “aprire l’accesso alle strategie di scouting usate dai top club europei e costruire relazioni con professionisti affermati del settore”. Ed è esattamente ciò che è avvenuto: un confronto aperto, ricco di contenuti tecnici, esperienze dirette e visioni futuristiche.

Ospiti: Barcellona, Tolosa, Stoccarda, Udinese, Bologna

A dare spessore all’evento è stato un parterre di relatori di assoluto livello, figure che ogni giorno lavorano al cuore del processo di reclutamento dei principali club europei. Tra questi: Joao Amaral, Head of Scouting del Barcelona, ha illustrato l’approccio blaugrana alla ricerca dei profili, sempre più orientato a una combinazione equilibrata tra occhio umano, dati e conoscenza del contesto.

Viktor Bezhani, direttore sportivo del Tolosa, ha raccontato la rivoluzione “data-driven” del club francese, uno dei modelli più citati in Europa per la capacità di integrare analytics avanzate e sostenibilità economica.

Daniel Ebbert, Manager Player Recruiting dello Stoccarda, ha condiviso l’evoluzione dei metodi di osservazione in Bundesliga, dove rapidità decisionale e capacità di previsione sono ormai imprescindibili.

Gianluca Nani, direttore tecnico dell’Udinese, ha portato la lunga esperienza del club friulano nello scovare talenti internazionali e valorizzarli prima del salto nei top campionati.

Miguel Alfaro, managing director & partner di You First by Gersh, ha aperto una finestra sul rapporto sempre più stretto tra scouting, agenzie e player management.

Giammario Specchia, responsabile scouting del Bologna, ha spiegato come un club in forte crescita strutturi oggi le proprie analisi sui giovani, integrando report qualitativi e metriche specifiche per ruolo.

Dati sì ma con intelligenza

Tra i temi più discussi nelle varie sessioni, il ruolo dei dati nello scouting moderno. Non solo come supporto decisionale, ma come strumento per migliorare l’efficienza del processo, limitare gli errori e riconoscere pattern difficili da rilevare con la sola osservazione dal vivo.

Molti relatori hanno sottolineato come l’utilizzo dei dati debba essere contestualizzato, evitando il rischio di un sovraccarico informativo che renda meno chiaro il profilo del giocatore. Il nuovo scouting – si è ribadito – non può essere un lavoro di “numeri contro occhio umano”, ma un equilibrio dinamico dove l’analisi quantitativa amplifica il valore dell’esperienza dell’osservatore.

Il calcio cambia: velocità, transizioni e nuove competenze

La discussione ha toccato anche l’evoluzione del gioco: un calcio più veloce, fatto di transizioni continue, dove resistenza specifica, capacità di lettura rapida, multifunzionalità e gestione degli spazi diventano criteri fondamentali nella selezione dei talenti. È emersa l’idea che lo scout del futuro dovrà padroneggiare nuove competenze: conoscenza dei software, metodologia, psicologia applicata, comprensione dei modelli di gioco. Un professionista capace di muoversi tra tecnologia, intuizione ed esperienza sul campo.

Evento con lo sguardo al futuro

Inside Scouting ha confermato Milano come uno dei poli europei più dinamici in ambito calcistico. L’evento non si è limitato a raccontare lo scouting di oggi, ma ha offerto gli strumenti per immaginare quello di domani: più integrato, più scientifico, ma sempre legato alla sensibilità di chi sa riconoscere il talento.