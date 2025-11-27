Inter, mai Simeone in nerazzurro: il motivo della rottura con i tifosi

La serata di ieri al Metropolitano resterà a lungo nella memoria dei tifosi dell’Atlético Madrid, non soltanto per il gol decisivo di José María Giménez che ha regalato il 2-1 contro l’Inter in pieno recupero, ma anche per l’esultanza furiosa del tecnico colchonero, un’esplosione d’emozione che però ha fatto infuriare i tifosi dell’Inter.

Quando Giménez ha infilato la rete su calcio d’angolo al 93′, il Metropolitano è esploso in un boato, ma l’immagine che ha fatto il giro del web è quella di Simeone: mani che si slanciano, braccia che si alzano, una corsa quasi folle lungo la linea laterale, una liberazione nervosa, un miscuglio di rabbia, gioia, orgoglio e sollievo. I tifosi dell’Inter però non hanno apprezzato.

Simeone esulta dopo il 2-1 Atletico: la rabbia dei tifosi dell’Inter

Non era una vittoria qualunque. L’Inter era tra le più quotate avversarie nella fase a gironi di Champions e come lo stesso Simeone ha riconosciuto “una squadra fortissima, forse la più forte della competizione in questo momento”.

Il piano era chiaro: contenere l’inizio travolgente degli ospiti, soffrire, resistere, e punire con la qualità al momento giusto. Dopo il vantaggio iniziale e l’1-1 subito nella ripresa, la tensione saliva. Il gol di Giménez, per come è arrivato, all’ultimo secondo, con un colpo di testa su corner, ha avuto l’effetto di una scarica elettrica. Una conclusione perfetta per una serata di sofferenza tattica e talento sporco.

Quando la palla ha attraversato la linea, Simeone non ha contenuto niente: è scoppiato, in un attimo di pura adrenalina. I tifosi dell’Inter però non hanno apprezzato. Il popolo nerazzurro non ha apprezzato il gesto, qualcuno ha scritto “Mai da noi”, in riferimento alla sua voglia, un giorno, di allenare l’Inter.

