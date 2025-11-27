Jorge Martin, arriva la notizia peggiore di tutte: ci mancava solo questa

Anno senza pace per Jorge Martín: pure ora che la stagione è conclusa, la via crucis dell’atleta iberico continua con un’altra notizia tremenda.

Se la stagione di Francesco Bagnaia in Ducati è stata davvero terribile, c’è chi ha vissuto un calvario peggiore. Almeno, l’italiano pur concludendo fuori dal podio dopo tanti guai è riuscito a rimanere integro dal punto di vista fisico. Jorge Martín non è stato nemmeno in grado di difendere il suo titolo ottenuto nel 2024 per una serie di infortuni devastanti che lo hanno tenuto fuori dalla pista più spesso di quanto abbia corso, quest’anno.

I problemi per Martin sono iniziati al principio della stagione, quando un infortunio alla mano lo ha tenuto lontano dalla griglia. Poi, in Qatar, il terribile volo dalla moto che gli è costato 11 fratture costali con tanto di pneumotorace: “Credevo di morire”, ha dichiarato in seguito alla stampa l’atleta spagnolo, molto scosso da questo accadimento gravissimo.

Come se non bastasse, in Giappone, un’altra caduta ha portato Martin a rompersi anche la clavicola destra, in pratica, si può dire che Martin abbia passato più tempo nell’infermieria che in pista nel corso del 2025; stagione finita, con un ritiro a Valencia abbastanza telefonato per preservare il fisico, ma problemi ancora evidenti, per l’atleta, che in queste ore ha subito l’impensabile.

Martin perde ancora: lo hanno derubato

Proprio durante il weekend di gara di Valencia, come ha rivelato dopo tempo il pilota, è successo un altro incidente che stavolta ha avuto luogo fuori dalla pista. Il motorhome dell’atleta è stato preso di mira da un ladro che sapeva bene dove andare e cosa cercare: la sua preziosa bicicletta da gara è stata infatti sottratta senza che nessuno si accorgesse di nulla.

Stando alla ricostruzione degli agenti a cui l’atleta ha poi sporto denuncia, il ladro si è portato infatti via la sua bicicletta, una Pinarello da 20.000 € di valore. Non che Martin non possa permettersene un’altra ovviamente, tuttavia si tratta di un danno morale gravissimo, per non parlare della sensazione tremenda nell’immaginare un ladro che fruga tra le sue cose.

Per il momento la polizia spagnola non ha trovato tracce del ladro. E per Martin, questo è l’ennesimo episodio sfortunato, triste e doloroso di un 2025 che non vede l’ora di lasciarsi alle spalle. In Aprilia Racing Team, hanno bisogno del loro campione al meglio delle forze. E Jorge avrà il suo bel da fare per non farsi lasciare indietro da Marco Bezzecchi nelle gerarchie del team. Sfortuna o meno.