Roma – Napoli, sfida al vertice: numeri e statistiche del big match, analizziamo tutte le statistiche della grande sfida che ci sarà allo Stadio Olimpico tra la Roma di Gasperini, rivelazione della della stagione e il Napoli di Conte che cerca di risalire la classifica.

Match ad alta quota domenica sera all’Olimpico tra Gasperini (squalificato) e Conte.

Roma – Napoli è il match clou della tredicesima giornata di Serie A. All’Olimpico si sfidano la capolista del campionato e gli azzurri di Conte che seguono a due punti di distanza.

Roma ancora senza pareggi

I giallorossi hanno iniziato in grande spolvero la nuova stagione e sono ancora imbattuti in campionato: 9 vittorie e 3 sconfitte, senza pareggi. Gli uomini di Gasperini vantano inoltre la miglior difesa del campionato con appena 6 reti subite. Il Napoli viene da due vittorie consecutive e ha diviso la posta solo contro il Como. Vanta inoltre il terzo miglior attacco del campionato co n19 reti, malgrado gli infortuni di Lukaku e De Bruyne.

Come riportano le statistiche di Planetwin365.news, negli ultimi 10 anni le due squadre si sono affrontate 21 volte: 9 vittorie del Napoli, 6 della Roma e 6 pareggi. Nei 4 ultimi scontri diretti in casa Roma, due sono terminati in pareggio, uno a vittoria giallorossa e uno a favore degli azzurri.

Roma–Napoli: trend, risultati e curiosità dei match giocati nella Capitale

Negli ultimi 5 incontri giocati nella Capitale, inoltre, le reti totali non hanno superato quota 2, confermando una certa prudenza tattica da entrambe le squadre. Il fattore casa resta comunque un vantaggio per la Roma: su 20 partite casalinghe contro il Napoli, i giallorossi hanno collezionato 9 successi, 6 sconfitte e 5 pareggi.