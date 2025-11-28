Addio Ducati, Bagnaia in Aprilia: c’è la firma di Valentino Rossi

Bagnaia e il futuro che nessuno si aspettava, una voce di mercato che ora fa tremare la Ducati: all’Aprila con Valentino Rossi.

Pecco Bagnaia, il campione che, fino a poco tempo fa, sembrava saldamente al centro del progetto Ducati, ha vissuto una stagione che, senza ombra di dubbio, non rispecchia le aspettative. Infatti, con la nuova Desmosedici il feeling non è mai nato davvero, e questo lo si è capito già dopo le prime gare, quando ogni giro sembrava più una lotta che un piacere. A complicare il quadro ci ha pensato la presenza ingombrante di Marc Marquez, che però con la stessa moto ha trovato una velocità impressionante, mettendo ancora più pressione al piemontese.

Il confronto interno è diventato pesante, quasi soffocante, e nonostante Bagnaia abbia provato a restare concentrato, è evidente che le cose non siano andate come previsto. La stagione è diventata una salita ripida, con critiche sussurrate nei paddock e molte domande sul futuro. Proprio per questo, nelle ultime ore è iniziata a circolare una indiscrezione di mercato che, però, va raccontata con calma, vista la portata della notizia e le possibili conseguenze sullo scacchiere MotoGP.

Bagnaia via da Ducati

Clamorosa indiscrezione di mercato MotoGP: il team VR46 di Valentino Rossi starebbe flirtando con Aprilia per il 2027 e porterebbe con sé in dote niente di meno che Pecco Bagnaia. Si tratterebbe quindi di un doppio abbandono per Ducati, un vero terremoto tecnico e mediatico. Bagnaia via da Ducati. E fin qui, a dirla tutta, niente che non fosse già in preventivo, considerando la stagione complicata e il crescente malumore del pilota.

La vera sorpresa, però, riguarda la destinazione e il possibile effetto domino. Pecco con il team VR46, il team di casa, quello che lo ha visto crescere e che ora potrebbe diventare il ponte verso un futuro completamente diverso. E non è tutto, perché il VR46 non resterebbe con le moto di Borgo Panigale, ma staccherebbe la spina per spostarsi verso Noale, ovvero Aprilia. Uno scenario mozzafiato che già sta infiammando i commenti degli appassionati e che, senza ombra di dubbio, riscriverebbe equilibri e gerarchie del paddock.

Secondo vari rumors, il Team VR46, di proprietà di Valentino Rossi e Uccio Salucci e legato contrattualmente a Ducati fino alla fine del 2026, starebbe pensando di accasarsi proprio con Aprilia a partire dal 2027, diventando team satellite del marchio veneto. Una mossa che avrebbe senso sotto molti punti di vista, perché Aprilia sta crescendo, convincendo e mostrando un’organizzazione tecnica sempre più solida. Inoltre, portare un campione del mondo come Bagnaia sarebbe un colpo non solo mediatico ma anche sportivo, in grado di accelerare ulteriormente lo sviluppo.

Bagnaia, dal canto suo, troverebbe un ambiente più familiare, meno pressante e forse più intenzionato a costruire un progetto su di lui, senza l’ombra di un compagno come Marquez a complicare la vita. Quindi, se la voce trovasse conferma, il paddock vedrebbe uno dei trasferimenti più pesanti degli ultimi anni, con una Ducati costretta a reinventarsi e un’Aprilia pronta a compiere un salto deciso verso il vertice. Ora non resta che aspettare perché, come spesso accade nel mondo della MotoGP, ciò che oggi sembra solo un sussurro domani può diventare realtà.