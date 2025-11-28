Calabria, il primo gol col Panathinaikos è bellissimo

Ieri sera il Panathinaikos ha conquistato una vittoria fondamentale in Europa League battendo 2-1 lo Sturm Graz, grazie al gol splendido di Davide Calabria.

Il match, giocato ad Atene, viveva sull’equilibrio: al 18′ erano andati in vantaggio i greci con un gol di Karol Swiderski, prima che lo Sturm Graz trovasse il pari su un tiro dal limite. Ma al 74′ Calabria ha cambiato le sorti della partita con un gesto tecnico da vero attaccante.

Gol clamoroso di Calabria! Il video

L’azione è nata da un triangolo sulla destra: ricevendo palla in area, Calabria ha fulminato un avversario con un sombrero, un controllo elegante sopra la testa del difensore e, con un tocco d’esterno destro, ha infilato la palla nell’angolo alto della porta, superando il portiere. Un gol bellissimo, esteticamente e tecnicamente, che ha strappato applausi anche a chi guarda con occhio critico.

Non si trattava però solo di bellezza: era anche il primo gol di Calabria con la maglia del Panathinaikos, e – ancora più significativo – la sua prima rete in assoluto in una competizione europea. Questo momento segna una svolta in una stagione iniziata con qualche difficoltà: il terzino aveva saltato diverse partite per problemi fisici, tornando proprio in occasione di questa sfida cruciale.

L’ex Milan e Bologna alla ricerca del riscatto

La rete di Calabria non ha solo regalato i tre punti, ma ha ridato fiducia al Panathinaikos all’interno di un girone complicato. Con questo successo, i greci salgono a 9 punti dopo cinque giornate di Europa League, consolidando una posizione importante nella classifica del girone.

Dal punto di vista personale, per Calabria è un segnale: dopo aver lasciato l’Italia, dove aveva vestito la maglia del Milan e poi, per sei mesi, quella del Bologna — e aver deciso di rilanciarsi in Grecia, questa rete rappresenta il primo mattone concreto di una nuova avventura.

La serata di Atene regala a Calabria e al Panathinaikos un motivo per sognare: un gol che unisce bellezza e importanza, un riscatto personale e una spinta per il futuro europeo. Se continuerà su questa strada, l’ex rossonero potrà diventare una pedina importante per i verdissimi nella corsa alla qualificazione.