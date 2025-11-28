Lite Edvardsen-Stiller, offende l’avversario per il suo naso: scoppia il finimondo

Un episodio controverso ha scosso la gara di Europa League tra Go Ahead Eagles e Stoccarda, finita 0-4 per la formazione di Bundesliga. Un gesto provocatorio che ha fatto esplodere una rissa tra i giocatori e accendendo un dibattito sui social media e nei media sportivi. La causa? Un episodio tra due giocatori che non è passato inosservato.

Al 73° minuto, un fallo di Edvardsen su Karazor ha dato il via a un diverbio tra i giocatori olandesei e quelli tedeschi. Lo svedese se l’è presa con il regista dello Stoccarda Angelo Stiller. Un paio di gesti del giocatore degli Eagles ha scatenato la reazione dei compagni di Stiller e da lì in poi è scoppiata la rissa.

Edvardsen, con atteggiamento visibilmente provocatorio, si è trovato faccia a faccia con Stiller. Il tedesco non ha esitato a rispondere con parole dure. E l’arbitro ha avuto il suo da fare per calmare la situazione tra i due e tutti gli altri giocatori in campo. Il due protagonisti poi sono stati ammoniti per il loro comportamento sopra le righe.

Edvardsen offende Stiller il suo naso

Edvardsen ha preso in giro Stiller toccandosi ripetutamente il naso. Una presa in giro per la forma del naso. Una piccola mossa che però ha avuto il peso di un’esplosione. La reazione dei giocatori dello Stoccarda è arrivata immediatamente ed è servito l’intervento dell’arbitro Mohammed Al-Hakim, che ha faticato a calmare le acque. Spintoni, urla e giocatori infuriati: una rissa che ha interrotto la partita per alcuni minuti.

Nessuna scusa

L’attaccante svedese dopo la partita ha risposto a chi gli chiedeva se avesse intenzione di chiedere scusa al centrocampista dello Stoccarda. Anzi il 29enne centravanti del GoAhead Eagles ha risposto che non chiederà scusa: “Non credo che chiederò scusa. Forse lo dovessi vedere. Ma anche lui ha detto delle cose, per cui dovrebbe chiedermi scusa”.

Yesterday we witnessed a shameful attitude from Edvardsen who was consistently mocking the nose deformity and cleft lip of Angelo Stiller. It's probably jealousy, since Stiller is already 3x the player Victor will ever be. We are with you Angelo 🇩🇪❤️ pic.twitter.com/00mt97GDvX — Rising Stars XI (@RisingStarXI) November 28, 2025

Sneijder contro Edvardsen

L’episodio ha suscitato una forte reazione, soprattutto sui social, dove il video del gesto è diventato virale. Il commento più pungente è arrivato dall’ex stella del calcio olandese, Wesley Sneijder, opinionista per Ziggo Sport, che ha definito l’azione di Edvardsen nei confronti di Stiller “assolutamente inaccettabile” e un atto di bullismo. “Dovrebbero trascinarlo nello spogliatoio dello Stoccarda“, ha detto, visibilmente scosso dalla scena. Le sue parole sono state accolte da un ampio consenso, con i tifosi che hanno condannato l’atteggiamento del calciatore svedese, definendolo un esempio di comportamento antisportivo.