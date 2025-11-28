Serie C, Rimini escluso dal girone B: ecco perché

L’allarme rimbalzava da tempo tra i corridoi del calcio professionistico e attorno allo stadio romagnolo: segnali preoccupanti, bilanci in rosso e una sensazione diffusa che il destino del Rimini fosse appeso a un filo sempre più sottile. Settimane di incertezza, annunciate da penalizzazioni e scadenze non rispettate, hanno aperto la strada a una conclusione durissima che ora travolge società, tesserati e tifosi.

La decisione è arrivata nella mattinata di venerdì, quando la FIGC ha diramato il comunicato ufficiale numero 104/A. Preso atto della messa in liquidazione della società e dell’impossibilità di proseguire l’attività sportiva, è stata decretata la revoca dell’affiliazione federale del Rimini Football Club.

Contestualmente tutti i contratti dei tesserati sono decaduti con effetto immediato, interrompendo ogni prospettiva tecnica e organizzativa. Una misura estrema ma inevitabile, maturata al termine di mesi segnati da una gestione critica e da una situazione economica ormai fuori controllo: basti ricordare i ben 16 punti di penalizzazione già inflitti per gravi irregolarità fiscali.

Il fallimento del Rimini

Il fallimento sportivo si consuma dopo sole quindici giornate di campionato, cancellando di fatto l’intero percorso stagionale della squadra biancorossa. Ma l’onda d’urto non si ferma alla sola piazza romagnola: l’esclusione provoca un rimescolamento completo della classifica del girone B di Serie C, con polemiche inevitabili tra club diretti concorrenti e tifoserie coinvolte.

Serie C, la nuova classifica del girone B

Con l’esclusione della squadra romagnola, si aggiorna la classifica del girone B della Serie C per via dell’azzeramento delle gare disputate contro il Rimini. Ecco le modifiche alla classifica: Arezzo e Ravenna si ritrovano nuovamente in testa, entrambe a 35 punti. L’Ascoli retrocede al terzo posto a quota 28. Subito dietro il Pineto con 23, poi Carpi, Ternana e Guidonia appaiate a 21, e il Forlì a 20 che scavalca il Campobasso fermo a 18. A chiudere la zona dei playoff c’è la Vis Pesaro con 19 punti.

Nella parte intermedia della tabella restano Pianese, Gubbio e Sambenedettese con 17 punti, seguite dalla Juventus Next Gen a 15 e dal Livorno a 14. Sul fondo, con il Rimini considerato la prima retrocessa ufficiale della stagione, la lotta per evitare i playout riguarda Pontedera e Perugia a 12 punti, Bra a 10 e Torres a 8.

Per la piazza riminese si apre ora una pagina tutta nuova, fatta di incognite ma anche di possibili ripartenze. Nella storia del calcio italiano non sono mancati esempi di resurrezioni insperate: resta da capire chi avrà la forza e il coraggio di ricostruire dalle macerie.