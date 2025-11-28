SERIE I: Il Campionato Aziendale che sta conquistando l’Italia

La Serie I, il campionato nazionale di calcio aziendale firmato CUN Company, è oggi la competizione di riferimento per le imprese italiane che vogliono unire sport, team building e comunicazione. Ogni anno migliaia di giocatori provenienti da aziende di tutta Italia si sfidano in un torneo strutturato, professionale e ricco di contenuti multimediali, trasformando il calcetto in un’esperienza di valore per il benessere aziendale.

Dopo il successo delle ultime edizioni, la nuova stagione è pronta a partire in tutte le principali città italiane con un format aggiornato, un’organizzazione impeccabile e un obiettivo ambizioso:

le Finali Nazionali del 6 e 7 giugno presso lo Sportitalia Village, trasmesse sotto le telecamere di Sportitalia.

Una competizione aziendale, un format unico, un’esperienza professionale

Partecipare alla Serie I significa entrare in un progetto sportivo che va oltre il semplice torneo amatoriale.

Campionati provinciali in tutta Italia

Dalla Lombardia alla Campania, passando per città come Milano, Torino, Brescia, Verona, Firenze, Roma e Napoli, ogni territorio ospita il proprio campionato locale, offrendo alle aziende un percorso vicino, comodo e competitivo.

Servizi video settimanali e contenuti per la tua azienda

Ogni settimana la Serie I porta in campo telecamere, highlights, interviste e contenuti speciali dedicati alle squadre partecipanti.

Il tutto va in onda ogni giovedì alle 18.00 su Sportitalia, creando visibilità e storytelling unico nel panorama dei tornei aziendali.

Organizzazione professionale “da lega”

Referti digitali con voti e pagelle, risultati in tempo reale, arbitri qualificati, campi selezionati e un servizio clienti dedicato.

Le aziende non devono pensare a nulla: la macchina organizzativa fa il resto.

Sport, welfare e team building

La Serie I migliora la coesione interna, favorisce il benessere dei dipendenti e rafforza il senso di appartenenza all’azienda.

Un’attività di welfare sportivo semplice, efficace e misurabile.

La strada verso le Finali Nazionali allo Sportitalia Village

Le migliori squadre di ogni città avranno la possibilità di accedere alle Finali Nazionali del 6-7 giugno, ospitate presso lo Sportitalia Village, un contesto professionistico con dirette, interviste, contenuti esclusivi e attività con i partner.

Un weekend di sport, visibilità e networking che rende la Serie I il torneo aziendale più prestigioso in Italia.

Perché scegliere la Serie I per la tua azienda

Migliora il clima aziendale e l’engagement dei dipendenti

Rafforza spirito di squadra, collaborazione e senso di appartenenza

Aumenta la visibilità dell’azienda grazie ai contenuti video e alla presenza su Sportitalia

Offre un percorso sportivo chiaro, professionale e coinvolgente

Permette di confrontarsi con le migliori realtà italiane in una fase nazionale

Genera reali opportunità di networking tra aziende e professionisti

La Serie I è aperta a aziende di ogni dimensione: basta un gruppo di colleghi e la voglia di scendere in campo.

Iscrizioni aperte in tutta Italia

Le iscrizioni alla nuova stagione sono ufficialmente aperte.

Per informazioni su costi, calendario e disponibilità del torneo nella tua città:

📩 Mail: info@cuncompany.com

📱 WhatsApp: 331 101 6503