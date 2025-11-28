Verstappen pietrifica la Formula 1: “Una cosa spaventosa”

Due gare separano, potenzialmente, Max Verstappen dalla sua impresa più titanica, ma la paura è incredibile. Un suo collega si è spaventato durante l’ultima gara, ecco il perché.

Tante volte nella storia dello sport alcuni atleti sono stati definiti dei veri e propri alieni per la loro capacità di sfornare prestazioni che un normale essere umano, nemmeno se allenato dal migliore dei coach disponibile, non potrebbe mai replicare. Per questo gente come Michael Jordan, Diego Armando Maradona o Fabio Cannavaro in quel Mondiale del 2006 sarà ricordata negli annali per sempre.

A prescindere da come andrà a finire questa stagione in Formula 1, ancora tutta da correre, Max Verstappen si può sicuramente inserire in questo elenco di atleti sconvolgenti per le loro prestazioni. Viziata anche un po’ da una particolare strategia di McLaren che invece di chiudere i giochi puntando o su Lando Norris o su Oscar Piastri ha scelto di lasciare aperta la corsa al titolo per entrambi, la rimonta di Max è un capolavoro moderno.

Il pilota olandese ha rimontato tutti i punti persi nella prima fase della stagione, quando al posto di Mekies c’era ancora Horner che non ha dato quel “plus” necessario per mirare davvero alla vittoria. Al momento, gli mancano 2 gare e soli 24 punti da rimontare a Lando Norris quando sul piatto ce ne sono un totale di 58. In pratica, deve vincere le due gare e può farcela.

Vettel si è spaventato per davvero

Immaginiamo uno scenario in cui a Max riesce l’impresa: non solo vincerebbe il quinto titolo in carriera – di fila – ma avrebbe portato a termine un recupero impressionante, vincendo quasi tutte le ultime gare e mettendosi dietro non uno ma ben due piloti di una scuderia che si è portata a casa il titolo dei Costruttori con facilità estrema, superando quindi anche i limiti della RB-21 di questa stagione.

Impressionato dallo stile di guida estremo e dalla personalità mostrata da Verstappen quest’anno è anche l’ex Red Bull e pluripremiato campione Sebastian Vettel che si è detto sinceramente sconvolto da quanto fatto da Max fino ad ora: “L’ingrediente chiave è la sua testa. Nelle situazioni importanti mantiene la calma, non commette quasi mai errori e dà il meglio quando serve”, spiega ai microfoni della stampa il driver ormai lontano dalle piste.

Vettel è arrivato oltre, definendosi “sinceramente spaventato” dalla fame e dalla capacità di gestire la pressione dell’atleta olandese, affermando: “La cosa spaventosa è che sta migliorando ancora”. Viene da chiedersi che cosa avrebbe saputo fare Max se la sua macchina fosse stata più competitiva. Ma si sa, è sotto pressione che si formano i veri diamanti.