Aston Martin-Verstappen, la mossa a sorpresa: il Circus assiste senza parole

Un altro team vuole Verstappen ed è Aston Martin! La squadra più promettente del Circus gioca il tutto per tutto, l’obiettivo è una coppia Alonso-Verstappen nel prossimo anno.

Il sogno di qualsiasi dirigente di un team in Formula 1, da Alpine fino a Ferrari, è quello di poter schierare nel suo listino piloti Max Verstappen. Al contempo, il sogno di tanti appassionati è quello di vedere Max insieme a Fernando Alonso nello stesso team, con lo spagnolo che magari non avrà dalla sua l’età ma ha sicuramente abbastanza esperienza per puntare a vincere un mondiale, se l’auto lo permette.

Verstappen ha dato prova durante la seconda fase di questa stagione complicata di essere un vero campione e non soltanto un pilota che vince grazie alla macchina, già solo con tutti i punti recuperati su McLaren nelle ultime gare. Tempo fa però il driver colombiano Juan-Pablo Montoya aveva detto che in una sfida ad armi pari: “Alonso vincerebbe perché è più tosto”, parole che ci fanno pensare a quanto sarebbe bello invece vedere i due in squadra assieme.

Questa opzione non è tanto lontana: il team inglese Aston Martin che ha il pilota iberico con sé almeno per un altro paio di anni infatti ha effettuato una mossa “ad hoc” che sembra fatta davvero a posta per invogliare Max a cambiare squadra. Certo, Red Bull ha blindato l’atleta con un contratto di lunga durata. Ma la tentazione per Max, ora, è fortissima.

Verstappen in Aston Martin? Tutti gli indizi

L’uomo che ha “svezzato” Verstappen in Formula 1 e che gli ha di fatto dato la grande “arma” per vincere i suoi primi mondiali progettando monoposto molto superiori alle rivali è senza ombra di dubbio Adrian Newey, geniale progettista che tempo fa ha clamorosamente abbandonato la corazzata Red Bull per Aston Martin, per molti, una mossa lungimirante che pagherà a lungo termine quando, col cambio di regolamento, il team smeraldo punterà al titolo.

In queste ore, il fatale annuncio: ora, Newey è il nuovo Team Principal di Aston Martin, il che significa che dal 2026 sarà lui a disporre in pista la squadra e a gestire le cose dietro le quinte. Adrian Newey aveva più volte aperto ad un approdo del suo pupillo nella sua nuova grande famiglia. Questo soprattutto durante la crisi dell’atleta: “Se vogliamo avere speranza di attirare Max, ci serve un’auto veloce. Verstappen corre per vincere, gli interessa solo questo”, aveva detto alla stampa mesi fa.

La scelta del team di appuntare Newey come nuovo capo della squadra sembra tanto una mossa diplomatica per aprire ad un arrivo del pilota. Certo, se Verstappen dovesse portarsi a casa il quinto mondiale di fila lasciare Red Bull si potrebbe rivelare complesso, vista la clausola del suo ingaggio. Se però non ce la facesse, nulla gli impedirebbe di seguire la chiamata del suo storico mentore. E sicuramente, Aston Martin ha i fondi per pagare qualsiasi penale o ingaggio all’atleta olandese più forte della sua generazione.