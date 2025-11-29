Simone Inzaghi show: tutti i record raggiunti con l’Al Hilal

L’Al-Hilal di Simone Inzaghi vola: secco 4-1 all’Al-Fateh nei quarti di finale della King Cup, la coppa nazionale dell’Arabia Saudita. Ennesimo successo dell’ex tecnico dell’Inter, che sta facendo un percorso netto da quando ha lasciato Milano, entrando nel cuore dei suoi nuovi tifosi

Come vola l’Al-Hilal di Simone Inzaghi: ennesima vittoria, per 4-1, contro l’Al-Fateh nei quarti di finale della King Cup, la coppa nazionale dell’Arabia Saudita. Un percorso netto quello che sta facendo l’ex tecnico dell’Inter, che è entrato nel cuore dei suoi nuovi tifosi collezionando numeri da record. E la possibilità di giocarsi un altro trofeo, oltre al campionato (con la lotta all’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo), vista la semifinale conquistata stasera.

Nei quarti di finale della King Cup (la Coppa nazionale dell’Arabia Saudita), l’Al-Hilal di Simone Inzaghi ha superato 4-1 l’Al-Fateh, qualificandosi dunque per le semifinali del trofeo. L’Al-Hilal raggiunge dunque l’Al-Ahli, l’Al-Kholood e l’Al-Ittihad, che hanno battuto rispettivamente Al Qadsiah (ai calci di rigore), l’Al-Khaleej (4-3) e l’Al-Shabab (4-1).

In rete per la squadra dell’ex condottiero nerazzurro Malcom, Neves, Tambakti e Marco Leonardo. Per i rivali a segno invece Vargas nel finale. Inutile il gol della bandiera degli ospiti firmato da Vargas al 92′.

Simone Inzaghi, tutti i record con l’Al-Hilal

I numeri che sta collezionando Simone Inzaghi da quando è all’Al-Hilal raccontano da soli il percorso che l’ex tecnico dell’Inter sta facendo in Arabia Saudita.

Eccone alcuni: