Valentino Rossi, questa volta l’ha fatta grossa: annuncio in MotoGP

Una notizia molto rilevante riporta i riflettori sulla grande figura di Valentino Rossi, eterno rivale di Marc Marquez: con questa, il pilota ruba la scena pure al campione in carica.

Non importa quanti anni passeranno dal suo ritiro ancora “fresco” e quanti altri campioni vinceranno mondiali e titoli negli anni a venire, per noi appassionati italiani – e non solo – la figura di Valentino Rossi resterà un’icona vittoriosa. Al team Yamaha Monster Energy, a cui il successo nel Motomondiale manca dal 2021 con Fabio Quartaro, sicuramente il pilota italiano manca tantissimo.

Benché Rossi si sia separato per sempre dalle corse su due ruote non è del tutto uscito dal mondo delle gare: intanto, corre a ruote coperte su una BMW in un campionato Endurance, inoltre, ha il suo personale team VR46 nel Paddock con piloti come Franco Morbidelli e Fabio di Giannantonio a cui ha di fatto affidato la sua importantissima eredità sportiva.

Nonostante la sua assenza dal mondo delle corse del motomondiale il pilota italiano ha ancora un forte ascendente sugli appassionati, questo è evidente. Specie quando notizie come quella che stiamo per darvi esplodono sul web, dimostrando anche ai più scettici e a chi non ha compreso a pieno il valore del pluricampione quanto il suo nome continui ad attirare attenzione.

Una decisione improntata, Rossi lo fa per il bene altrui

Un metodo molto utile per raccogliere denaro da impiegare per cause importanti e no profit è quello di mettere in vendita all’asta oggetti, cimeli e perfino attrezzature di gara utilizzate dai grandi campioni sportivi del passato. Con Rossi, il successo di un’asta di beneficenza come quella avviata nelle ultime ore è praticamente assicurato.

Un numero simbolico per Rossi quello di anni compiuti quest’anno, visto che il 16 febbraio il pilota è arrivato a spegnere ben 46 candeline su una torta che guarda caso, rispecchiano il numero di gara e stampato sulla tuta dell’atleta per praticamente tutta la sua carriera. In occasione di quell’evento, il pilota ha ricevuto un bellissimo kit sportivo personalizzato dalla famosa Dainelli, noto come Soleluna.

Sono stati realizzati diversi kit di questo tipo ma quello che vedete in foto è il primo prodotto nonché l’unico autografato ed indossato dal nove volte campione del mondo, cosa che ha fatto schizzare il suo valore alle stelle. Al momento, l’asta che si tiene su e-Bay ha già superato ampiamente i 38.000 €. La tuta viene venduta per una buona causa, dato che tutto il ricavato dell’asta andrà in beneficenza.