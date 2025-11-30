Inter, Lautaro sempre più nella storia: superato Mazzola. E spegne le polemiche

Ci sono giocatori capaci di trasformare la pressione in occasioni per brillare. Lautaro Martinez è uno di questi: concentrato, determinato e costantemente pronto a dare il massimo per l’Inter, dimostrando leadership dentro e fuori dal campo.

Lautaro Martinez è uno dei protagonisti assoluti dell’Inter. Ormai da anni. Il capitano argentino è capace di cambiare le partite con un gesto tecnico o un gol decisivo. La sua costanza, la determinazione e la freddezza sotto porta lo rendono un leader naturale, amato dai tifosi e sempre pronto a scrivere pagine importanti nella storia nerazzurra.

Lautaro nella storia dell’Inter

A Pisa, il numero 10 nerazzurro ha realizzato una doppietta che non solo ha regalato i tre punti all’Inter di Cristian Chivu, ma lo ha portato a superare Sandro Mazzola nella classifica dei marcatori di sempre del club: 163 reti contro le 162 dell’icona italiana. Lautaro è ora a soli tre gol dal quarto posto storico detenuto da Cevenini, continuando a scalare posizioni tra i grandi della storia nerazzurra.

Sulla conquista del record personale, il centravanti ha aggiunto: “Ho superato Mazzola? Spero che duri ancora tanto. Ho ancora tanti anni di contratto, sono felice qua, la gente mi vuole bene. La squadra viene prima di tutto, io penso sempre a lavorare, conta che l’Inter vinca, a volte le cose escono bene, a volte no. Ma stiamo lottando per tutto da anni. La gente da fuori può parlare, noi dobbiamo lavorare perché l’Inter stia in alto”.

Stop alle polemiche

Dopo la vittoria, Lautaro ha parlato con serenità, spegnendo le polemiche su Chivu: “Sono contento perché abbiamo vinto. Sono abituato alle critiche, io lavoro per l’Inter, per me stesso e per la mia famiglia. Lascio che quelli che sono fuori parlino. Sono contento per me, per la mia famiglia e per l’Inter”.

La partita e l’impatto di Lautaro

Il Pisa aveva creato diverse occasioni con Nzola, Meister e Piccinini, senza però concretizzare. La freddezza di Lautaro, invece, ha fatto la differenza, consolidando anche il suo primato in Serie A come capocannoniere della squadra con sei reti. La doppietta conferma il suo ruolo di leader silenzioso, pronto a guidare l’Inter verso traguardi importanti.

Verso la vetta della Serie A

Con il successo, l’Inter resta a -1 dal Milan, in attesa di Roma-Napoli, sfida che potrebbe ridisegnare i vertici della classifica. Lautaro Martinez continua a scrivere la propria storia e quella dell’Inter, passo dopo passo, gol dopo gol.