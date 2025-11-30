Inter, tre punti a Pisa: la doppietta di Lautaro decide la sfida

In certe partite il confine tra solidità e fragilità è sottilissimo. Inter e Pisa lo sanno bene: si sono trovate di fronte in una serata in cui l’equilibrio sembrava pronto a spezzarsi a ogni accelerazione, a ogni singola imprecisione.

L’Inter, a Pisa, traballa ma non crolla, regge l’urto delle folate offensive dei nerazzurri toscani e alla distanza trova la lucidità necessaria per colpire. A decidere una gara intensa e nervosa sono due guizzi di capitan Lautaro Martinez, che valgono tre punti pesantissimi per gli uomini di Cristian Chivu, finalmente di nuovo alla vittoria dopo le due cadute contro Milan e Atletico Madrid in Champions League.

I padroni di casa avevano iniziato con coraggio e qualità, sfiorando il vantaggio con Nzola, Meister e Piccinini, presentatisi più volte davanti a Sommer ma incapaci di finalizzare con la stessa freddezza dell’attaccante argentino.

Tre punti per l’Inter, guadagnati nella ripresa

In una sfida equilibratissima, l’Inter regge l’urto di un Pisa ovviamente più fresco. La squadra di Gilardino mette in difficoltà quella di Chivu nel primo tempo con diverse iniziative molto interessanti. Tuttavia, la squadra toscana come al solito non riesce a finalizzare. I vice campionati d’Italia e d’Europa hanno dalla loro lo spirito della grande squadra e il talento dei suoi uomini migliore. E, alla prima occasione utile passano con Lautaro Martinez, su assist di Pio Esposito, in avvio di ripresa. Il capitano nerazzurro poi bissa nel finale, portando a casa tre punti fondamentali

La doppietta di Lautaro

Il “Toro” firma una doppietta da leader vero e sale così in cima alla classifica marcatori: 6 reti in 13 giornate, primato solitario in attesa della risposta di Orsolini del Bologna. In un campionato in cui pochi centravanti riescono a incidere davvero, avere un bomber come Lautaro Martinez per l’Inter è una certezza non da poco. La squadra nerazzurra, grazie alle sue sei reti, ha raccolto parecchi dei 27 punti finora collezionati.

Inter, uno sguardo alla classifica

L’Inter, grazie a questo successo, pareggia il conto dei punti della Roma, ma soprattutto accorcia immediatamente sul Milan. La squadra di Chivu con questi tre punti si portan a -1 e rimette pressione ai rossoneri in una corsa scudetto sempre più vibrante. Ora lo sguardo si sposta sulla sfida di questa sera tra Roma e Napoli, capace di ridisegnare ulteriormente i vertici della classifica. Il campionato resta apertissimo, e ciò che è accaduto all’Arena Garibaldi è solo l’ennesima prova che basta un dettaglio per cambiare tutto.