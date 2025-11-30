Siviglia, derby sospeso all’88mo per lancio di bottiglie. Vince il Betis

Il derby di Siviglia è storicamente una delle sfide più incandescenti del calcio spagnolo. Una partita che travalica il semplice confronto sportivo e che coinvolge orgoglio, identità e rivalità cittadina. E anche questa volta non ha tradito le attese.

Nella serata di oggi odierna, la stracittadina tra Siviglia e Real Betis è stata teatro di tensioni altissime, culminate con la sospensione del match all’88° minuto da parte dell’arbitro Munuera Montero, sul punteggio di 0-2 in favore degli ospiti.

La partita era già tesa sin dal fischio d’inizio, con un ritmo elevato e numerosi contrasti al limite. Il Betis aveva trovato il vantaggio nel primo tempo sfruttando una ripartenza fulminea e aveva poi raddoppiato nella ripresa, gelando i tifosi di casa e accendendo ulteriormente la frustrazione del pubblico biancorosso. Il Siviglia, apparso nervoso e incapace di reagire con lucidità, aveva progressivamente perso controllo e fiducia.

Lancio di oggetti dalla curva del Siviglia

È stato proprio nel finale, a due minuti dal termine dei 90 regolamentari, che la situazione è degenerata. Dalla curva del Siviglia si è infatti sollevata una forte protesta contro squadra e società, con cori, lanci di oggetti, perlopiù bottiglie, e crescente agitazione sugli spalti. Una scena purtroppo non nuova nel mondo del calcio, ma che questa volta ha costretto l’arbitro a prendere una decisione drastica: interrompere immediatamente il gioco e far rientrare le squadre negli spogliatoi per motivi di sicurezza.

Suspendido momentáneamente el derbi por lanzamiento de objetos





Derby sospeso

Munuera Montero, dopo alcuni colloqui con gli assistenti di gara e i responsabili della sicurezza dello stadio Ramón Sánchez-Pizjuán, ha decretato la sospensione della partita, ritenendo impossibile proseguirla in condizioni regolari. Gli altoparlanti dello stadio hanno invitato più volte i tifosi a mantenere la calma e a lasciare gli spalti, mentre gli addetti ai lavori cercavano di riportare la situazione sotto controllo.



Siviglia, pericolo di ripercussioni

Resta ora da capire quali saranno le decisioni della Liga e del Comité de Competición. La gara è terminata poi regolarmente, ma potrebbero ancora esserci delle ripercussioni per il Siviglia. Ripercussioni che, comunque, non influiranno sul risultato, visto che il Betis ha comunque vinto sul campo con i gol di Fornals e Altimira. Possibili anche sanzioni nei confronti della società di casa, in base ai rapporti ufficiali della terna arbitrale.

Un finale amaro per una delle sfide più passionali della Spagna, che ancora una volta dimostra quanto il calcio possa trasformarsi da festa popolare a teatro di tensioni incontrollate. E questa volta, a vincere, purtroppo non è stato lo sport.