Jorge Martin, la notizia che nessuno voleva sentire: “Una follia”

La MotoGP si è appena fermata, però una notizia inattesa su Jorge Martin ha spiazzato i tifosi: é un’autentica doccia fredda.

Il campionato del mondo di MotoGP è finito da quasi due settimane, però l’atmosfera nel paddock continua a vibrare come se i motori non si fossero mai spenti. La vittoria di Marquez sulla Ducati resta stampata nella memoria, senza ombra di dubbio insieme alla stagione complicata vissuta da Bagnaia e al terzo posto conquistato da Marco Bezzecchi, protagonista di un’annata che lo ha definitivamente consacrato.

E, infatti, mentre gli appassionati ripercorrono mentalmente ogni sorpasso, ogni caduta e ogni bagarre, le squadre stanno già guardando avanti. In queste ore tutto ruota intorno a Jorge Martin e alla notizia che gli è piombata addosso, qualcosa che molti definiscono una follia e che ha colto tutti di sorpresa. Il contesto che circonda questa situazione é da pura follia secondo alcuni esperti del mondo dei motori ma, anche, per moltissimi tifosi e appassionati.

Jorge Martin annuncio davvero inaspettato per lui

Con la maggior parte dei piloti della MotoGP senza contratto per la nuova era della 850cc, ci si muove in un terreno dove l’incertezza è quasi la regola. Nessuno può dire con certezza con quale team partirà la prossima stagione, e infatti il mercato si annuncia già movimentato come non mai. È facile prevedere che il prossimo anno porterà cambiamenti pesanti, forse addirittura rivoluzionari. Tra interessi incrociati, trattative sotterranee e aspirazioni personali, ogni mossa può ridisegnare gli equilibri.

La Casa di Noale, per esempio, ha messo in cima alla lista delle priorità la conferma di Marco Bezzecchi, che ha disputato una stagione semplicemente brillante. Ha chiuso al terzo posto nella classifica generale, ha firmato due pole position, di cui una a Valencia con tanto di record della pista, tre vittorie e sei podi in gara, oltre ai tre successi e tre podi conquistati nelle Sprint.

Risultati così non passano inosservati, infatti da Noale lo considerano il pilota da proteggere a ogni costo. Il boss del team lo ha detto senza giri di parole, parlando di un mercato piloti che sarà folle, quasi impossibile da prevedere. Tra chi potrebbe restare, chi potrebbe cambiare e chi invece vuole guardarsi attorno, lo scenario è incandescente. E qui entra in gioco Jorge Martin, che già da mesi sembra in bilico, quasi sospeso tra il desiderio di crescere ancora e quello di trovare un ambiente che possa dargli ciò che cerca.

Martin, infatti, aveva già provato a rescindere il contratto con Aprilia per firmare con Honda. Una scelta che, già di per sé, aveva sollevato parecchie discussioni. Ora quella spinta a guardare altrove torna più forte che mai. Le sue parole lo raccontano con grande chiarezza. “Sono contento per Aprilia e per Marco. Ma questo non significa che ciò che funziona per Marco funzionerà anche per me”, ha spiegato il pilota, ribadendo che lui si sente profondamente diverso e che ha bisogno di più tempo in sella per trovare la sua strada. Una presa di posizione che, unita alla situazione contrattuale precaria, ha mandato in tilt i tifosi.

La notizia inattesa che sta circolando su di lui lascia intendere che Martin sia pronto a un’altra mossa inaspettata, forse persino più clamorosa della precedente volontà di lasciare Aprilia. E questo, per i suoi sostenitori, è un fulmine che rischia di cambiare tutto da un giorno all’altro. La sensazione è che nei prossimi mesi assisteremo a un mercato senza precedenti, dove nulla sarà scontato e ognuno cercherà di muoversi il più rapidamente possibile. Per ora, però, Martin preferisce lasciare tutto sospeso, alimentando un mistero che rende l’attesa ancora più carica di tensione.