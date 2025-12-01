La doppietta di Vardy rilancia la Cremonese: tris al Dall’Ara, Bologna ko

La Cremonese torna a vincere dopo tre ko consecutivi: i grigiorossi s’impongono al Dall’Ara di Bologna con un tris roboante.

Se non è un’impresa, poco ci manca. La Cremonese esulta e lo fa alla grande dopo le tre sconfitte consecutive che hanno caratterizzado l’andamento dei grigiorossi nel mese di novembre. La squadra di Davide Nicola si rilancia e tocca quota 17 punti in classifica, superando l’Atalanta. Decisiva la prima doppietta in Serie A dell’intramontabile Jamie Vardy.

Vardy decisivo, impresa Cremonese

La Cremonese parte forte e gioca un calcio brillante e costantemente proiettato alla verticalità. Vantaggio firmato da Payero, bravo a inserirsi negli spazi lasciati dalla difesa rossoblu. Bologna che era andato vicino all’1-0 con il palo colpito da Orsolini.

Il raddoppio arriva negli spazi ed è timbrato dal consueto attacco alla profondità di Vardy, lesto a depositare nel sacco. Nella ripresa ci pensa ancora una volta Vardy a calare il tris per la doppietta personale. I felsinei attaccano a testa bassa provandoci pur senza troppa convinzione. Festeggiano gli ospiti dopo tre sconfitte consecutive.

Nicola torna a esultare dopo tre sconfitte

Le tre sconfitte non avevano demoralizzato troppo Nicola, che nella conferenza pre-partita aveva spiegato il suo modo di vedere il calcio, concentrandosi sulla gestione del gruppo e delle partite: “Come sapete non parlo mai di fortuna e sfortuna perché non saprei da che parte iniziare e soprattutto sono cose che non si possono controllare. A volte capita di non tradurre in gol ciò che si costruisce, ma a lungo andare non diventa questione di fortuna ma di determinazione, capacità di farsi trovare nel posto giusto al momento giusto”.

Era quasi una premonizione? Nicola aveva ammesso la capacità dei grigiorossi di giocarsela alla pari contro le big e in un certo senso il Bologna è una squadra di livello elevato del campionato di A: “Devo dire che anche contro squadre molto più forti siamo riusciti a fare gol, dobbiamo capire che siamo riusciti anche a portare a casa punti e risultati quando siamo riusciti ad essere efficaci, che le partite sono una somma di episodi e di quarto d’ora in quarto d’ora cambiano le dinamiche psicologiche, per noi e per gli avversari”.