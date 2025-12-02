Antonelli sotto accusa, ha favorito McLaren: reazione immediata

Il Gran Premio del Qatar ha infiammato la Formula 1: Verstappen ha fatto un capolavoro ma ci sono ombre su Antonelli.

C’è qualcosa di quasi magnetico nell’aria quando un Mondiale arriva alla sua fase decisiva, però questa volta la tensione sembra aver raggiunto un livello ancora più alto. In Qatar è successo qualcosa che ha cambiato di nuovo il volto del campionato e, senza ombra di dubbio, ha riportato entusiasmo tra i tifosi. Sin dai primissimi giri si percepiva che quella non sarebbe stata una gara tranquilla.

Eppure, mentre il pubblico seguiva il duello per la vittoria, un’ombra sottile sembrava allungarsi sul finale, lasciando una sensazione sospesa e alimentando qualche insinuazione che ha acceso il paddock. Sul circuito di Lusail Max Verstappen ha sfoderato una delle sue prestazioni migliori, la classica gara in cui tutto gli riesce con una precisione quasi chirurgica. Ha fatto saltare il banco e, grazie a una strategia intelligente portata avanti con lucidità, si è preso la sua settima vittoria della stagione.

Kimi Antonelli sul banco degli imputati si scusa

Dietro di lui si è messa in mostra la McLaren di Oscar Piastri, autore di un ritmo costante e aggressivo, mentre Carlos Sainz ha portato la sua Williams a un sorprendente terzo posto, un risultato che pochi avrebbero previsto alla vigilia.

Il quarto posto di Lando Norris ha poi reso la situazione iridata ancora più incandescente. Il pilota britannico si giocherà infatti il titolo all’ultima gara di Abu Dhabi, un epilogo che in pochi avrebbero immaginato solo qualche settimana fa. La vera scintilla polemica però è nata da un episodio avvenuto nei giri finali, quando Norris si è trovato alle spalle di Kimi Antonelli. In quel momento l’italiano era quinto e teneva dietro la McLaren, ma un sorpasso improvviso ha scatenato interpretazioni tutt’altro che serene.

Nella concitazione della gara, dal box Red Bull è arrivato un messaggio che ha immediatamente acceso le discussioni. L’ingegnere di Verstappen, Gianpiero Lambiase, ha avvisato il suo pilota dicendo: “Norris è ora quarto, Antonelli l’ha lasciato passare“. Un commento che ha fatto rumore, perché lasciava intendere una sorta di favore non dichiarato. E però, riguardando la dinamica, quella lettura appare più frutto dell’emotività che della realtà. In pista non si è notato nulla che potesse far pensare a una manovra volontaria, solo una piccola sbavatura, una disattenzione che, in un finale così teso, può capitare anche ai migliori.

Antonelli, infatti, ha commesso un errore. Ha perso aderenza nel punto meno opportuno e Norris ne ha approfittato. L’italiano non ha tardato a scusarsi con Verstappen, riconoscendo di aver perso due punti preziosi proprio nel momento in cui tutto è ancora in bilico. Nessun favore, nessun accordo, soltanto un attimo sbagliato che però ha generato chiacchiere e sospetti in una gara già carica di pressione.

Assaltato sui social dai soliti leoni di tastiera, il pilota italiano ha scelto di utilizzare uno sfondo nero come foto di profilo sui social. A stretto giro sono poi arrivate anche le scuse di Red Bull con un comunicato ufficiale che chiude il caso. Un caso che, in realtà, non avrebbe mai dovuto esistere.