Chi ha vinto sia la Champions che la Libertadores? Ecco i 15 giocatori: molti ex Serie A

Il Flamengo ha vinto l’ultima Copa Libertadores: quarto titolo continentale per il Mengao che ha superato il Palmeiras in finale per 0-1 grazie alla rete di Danilo. L’ex capitano della Juventus è diventato il primo calciatore a vincere due Champions League e altrettante Copa de Campeones de América.

Grazie al successo in Perù, nel match a tinte brasiliane, l’ex centrocampista del Napoli e del Chelsea, Jorginho, si è aggiunto alla lista di altri 14 giocatori che in passato hanno vinto entrambi i trofei.

Copa Libertadores e Champions League: Jorginho nell’Olimpo

Il calciatore italo-brasiliano è diventato anche il primo europeo a riuscirci: dopo aver conquistato l’Europeo da protagonista con l’Italia nel 2021, la scorsa settimana ha alzato la prima Copa Libertadores della sua carriera bissando la Champions League vinta con il Chelsea nella stesse stagione del trionfo a Wembley.

Tanto Brasile e tanta Argentina, ma soprattutto diversi calciatori che hanno militato in Serie A sono stati capaci di vincere i più importanti trofei per club del Sud America e dell’Europa: da Cafù a Dida, passando per Roque Junior e Carlos Tevez, fino a Danilo, Ronaldinho, Walter Samuel e Juan Pablo Sorín. Concludono questa speciale classifica i vari Neymar, Ramires, David Luiz,

Julián Álvarez, Rafinha e Marcelo.

La lista dei 15 giocatori: quanti ex Serie A

Juan Pablo Sorín (Argentina): Juventus 1995-96; River Plate 1995-96

Cafù (Brasile): San Paolo 1991-92, 1992-93; Milan

Dida (Brasile): Cruzeiro 1996-97; Milan 2002-03, 2006-07

Roque Junior (Brasile): Palmeiras 1998-99; Milan 2002-03

Carlos Tevez (Argentina): Boca Juniors 2002-03; Manchester United 2007-08

Danilo (Brasile): Santos 2010-11; Real Madrid 2015-16, 2016-17; Flamengo 2024-25

Ronaldinho (Brasile): Barcellona 2005-06; Atletico Mineiro 2012-13

Walter Samuel (Argentina): Boca Juniors 1999-00; Inter 2009-10

Neymar (Brasile): Santos 2010-11; Barcellona 2014-15

Ramires (Brasile): Chelsea 2011-12, Palmeiras 2019-20

David Luiz (Brasile): Chelsea 2011-12, Flamengo 2020-21

Rafinha (Brasile): Bayern Monaco 2012-13; Flamengo 2018-19

Julian Alvarez (Argentina): River Plate 2017-18; Manchester City 2022-23

Marcelo (Brasile): Real Madrid 2013-14, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2021-22; Fluminense 2022-23

Jorginho (Italia): Chelsea 2020-21; Flamengo 2024-25