Fenerbahce-Galatasaray, folle rissa durante il riscaldamento: c’è di mezzo Osimhen

Clima per il derby di Istanbul tra Fenerbahce e Galatasaray. La gara si è accesa già durante il riscaldamento. Uun episodio apparentemente innocuo ha fatto esplodere una parapiglia tra giocatori. Una scena che racconta, meglio di qualsiasi risultato, la rivalità più feroce e infuocata del calcio turco.

Il derby di Istanbul tra Fenerbahce e Galatasaray, valido per la 14ª giornata della Super , si è incendiato molto prima del fischio d’inizio. La scintilla è arrivata quando Irfan Can Egribayat, secondo portiere del Fenerbahce, si è diretto verso la curva gialloblù per salutare i tifosi, passando vicino all’area riservata al Galatasaray.

Le immagini della rissa tra Fenerbahce e Galatasaray prima del fischio d’inizio
Le immagini della rissa tra Fenerbahce e Galatasaray prima del fischio d’inizio (Fonte video X)

Un gesto interpretato come provocazione da Victor Osimhen, che ha subito affrontato Egribayat chiedendogli con decisione di allontanarsi. In pochi istanti il confronto verbale è degenerato: spintoni, urla, proteste, staff in corsa verso il centro del campo e compagni a cercare disperatamente di separare i protagonisti.

 

La ricostruzione della rissa tra Fenerbahce e Galatasaray

Il pubblico allo stadio ha assistito dagli spalti, tra i fischi, le due squadre schierate faccia a faccia, a pochi centimetri dallo scontro fisico totale. Anche gli allenatori sono intervenuti per contenere le tensioni, senza però riuscire a impedire un contatto ravvicinato tra membri dei rispettivi staff tecnici. Gli steward sono stati costretti a entrare sul terreno di gioco e l’arbitro ha optato per due allontanamenti immediati: fuori dal campo il match analyst del Galatasaray, Serhat Dogan, e il direttore dello stadio del Fenerbahce, Ali Bozan, entrambi coinvolti nel caos.

Osimhen protagonista

Ripristinata la calma, la partita è iniziata regolarmente, ma il clima è rimasto incandescente per tutti i novanta minuti. Nel corso del secondo tempo un nuovo episodio ha fatto riaffiorare la tensione: Milan Skriniar e l’allenatore del Galatasaray Okan Buruk sono stati protagonisti di un duro faccia a faccia dopo una rimessa laterale contestata. Anche in questa occasione Osimhen, già al centro della rissa nel prepartita, è stato costretto a intervenire per separare i due.

L’esito del derby

In campo, il match è stato combattuto e ricco di nervosismo. Il Galatasaray ha trovato il vantaggio con Sané, ma il Fenerbahce ha strappato un clamoroso pareggio all’ultimo respiro grazie al gol di Duran al 95′. L’1-1 finale lascia immutate le distanze in classifica, ma aggiunge un nuovo capitolo alla saga infuocata della rivalità tra i due colossi di Istanbul.

E l’immagine più iconica resterà senza dubbio quella della rissa nel riscaldamento: una miccia che racconta quanto, in questo derby, ogni dettaglio possa trasformarsi in detonatore.

