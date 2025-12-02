Fenerbahce-Galatasaray, folle rissa durante il riscaldamento: c’è di mezzo Osimhen

Clima per il derby di Istanbul tra Fenerbahce e Galatasaray. La gara si è accesa già durante il riscaldamento. Uun episodio apparentemente innocuo ha fatto esplodere una parapiglia tra giocatori. Una scena che racconta, meglio di qualsiasi risultato, la rivalità più feroce e infuocata del calcio turco.

Il derby di Istanbul tra Fenerbahce e Galatasaray, valido per la 14ª giornata della Super , si è incendiato molto prima del fischio d’inizio. La scintilla è arrivata quando Irfan Can Egribayat, secondo portiere del Fenerbahce, si è diretto verso la curva gialloblù per salutare i tifosi, passando vicino all’area riservata al Galatasaray.

Un gesto interpretato come provocazione da Victor Osimhen, che ha subito affrontato Egribayat chiedendogli con decisione di allontanarsi. In pochi istanti il confronto verbale è degenerato: spintoni, urla, proteste, staff in corsa verso il centro del campo e compagni a cercare disperatamente di separare i protagonisti.

La ricostruzione della rissa tra Fenerbahce e Galatasaray

Il pubblico allo stadio ha assistito dagli spalti, tra i fischi, le due squadre schierate faccia a faccia, a pochi centimetri dallo scontro fisico totale. Anche gli allenatori sono intervenuti per contenere le tensioni, senza però riuscire a impedire un contatto ravvicinato tra membri dei rispettivi staff tecnici. Gli steward sono stati costretti a entrare sul terreno di gioco e l’arbitro ha optato per due allontanamenti immediati: fuori dal campo il match analyst del Galatasaray, Serhat Dogan, e il direttore dello stadio del Fenerbahce, Ali Bozan, entrambi coinvolti nel caos.

Osimhen protagonista

Ripristinata la calma, la partita è iniziata regolarmente, ma il clima è rimasto incandescente per tutti i novanta minuti. Nel corso del secondo tempo un nuovo episodio ha fatto riaffiorare la tensione: Milan Skriniar e l’allenatore del Galatasaray Okan Buruk sono stati protagonisti di un duro faccia a faccia dopo una rimessa laterale contestata. Anche in questa occasione Osimhen, già al centro della rissa nel prepartita, è stato costretto a intervenire per separare i due.

L’esito del derby

In campo, il match è stato combattuto e ricco di nervosismo. Il Galatasaray ha trovato il vantaggio con Sané, ma il Fenerbahce ha strappato un clamoroso pareggio all’ultimo respiro grazie al gol di Duran al 95′. L’1-1 finale lascia immutate le distanze in classifica, ma aggiunge un nuovo capitolo alla saga infuocata della rivalità tra i due colossi di Istanbul.

E l’immagine più iconica resterà senza dubbio quella della rissa nel riscaldamento: una miccia che racconta quanto, in questo derby, ogni dettaglio possa trasformarsi in detonatore.