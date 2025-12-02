Fornaroli in F1, l’annuncio a sorpresa: c’è anche il comunicato ufficiale

Mentre la Ferrari si rivela l’ennesima delusione del Mondiale F1, l’Italia può festeggiare l’unica nota lieta del 2025: Fornaroli approda in F1.

In un panorama tricolore che da tempo vive più amarezze che trionfi, Leonardo Fornaroli emerge come una delle rare, autentiche note liete del motorsport italiano. Classe 2004, originario di Piacenza, ha scalato le categorie minori con una linearità quasi didattica: prima i kart, poi la Formula 4, quindi la Formula 3 vinta nel 2024 e infine la consacrazione definitiva con il titolo di Formula 2 al termine della stagione 2025. Un’impresa che restituisce fierezza a un movimento che troppo spesso negli ultimi anni ha guardato i successi altrui, in particolare quelli delle nuove generazioni straniere, con una certa malinconia. Fornaroli, invece, rappresenta qualcosa di diverso: un pilota metodico, pulito, veloce, capace di vincere quattro gare e salire cinque volte sul podio in un campionato che raramente perdona il minimo errore.

La sua stagione in F2 ha mostrato un tratto distintivo, ovvero la capacità di adattarsi alle situazioni più insidiose, dai cali improvvisi di grip al traffico nelle fasi cruciali delle feature race, fino alle partenze ad alta tensione in cui un campionato può girare in un attimo. In un’annata in cui l’Italia dei motori ha sofferto – e la Ferrari in particolare ha vissuto un’altra stagione ben al di sotto delle aspettative – Fornaroli è diventato un punto di riferimento, quasi un simbolo di riscossa. Mentre la Rossa arrancava tra problemi tecnici, strategie incerte e risultati lontani dal vertice, lui portava a casa un titolo mondiale, lanciando un messaggio limpido: il talento italiano, quando sostenuto con continuità e visione, può ancora fare la differenza. Non stupisce quindi che la sua affermazione abbia catturato l’attenzione degli addetti ai lavori proprio nei giorni in cui la Formula 1 si avvia alla resa dei conti finale. Mentre Lando Norris, Max Verstappen e Oscar Piastri si preparano a giocarsi un Mondiale piloti che si deciderà all’ultima curva dell’ultima gara, Fornaroli celebra il suo ingresso nell’élite delle discipline propedeutiche con una maturità che raramente appartiene a un ventenne.

Ufficiale: Fornaroli approda in McLaren

Ed è proprio nel cuore di questa settimana perfetta che è arrivata la notizia più attesa: Leonardo Fornaroli entrerà ufficialmente nella struttura del team che ha appena portato a casa il mondiale costruttori e lo farà come test driver e development driver, un passo che fino a pochi mesi fa sembrava difficile da immaginare. Il comunicato del team è arrivato a poche ore dal suo titolo in Formula 2, confermando ciò che il paddock aveva iniziato a mormorare. Leonardo avrà un ruolo da test driver e development driver all’interno della struttura del team di Formula 1 – ha fatto sapere la scuderia attraverso una comunicazione ufficiale. È una frase che pesa, perché certifica un ingresso reale nell’ambiente della massima serie e va oltre le formule di cortesia con cui spesso vengono accolti i giovani più promettenti. Fornaroli non starà seduto a guardare: avrà a disposizione sessioni di test, sviluppo al simulatore, integrazione con gli ingegneri e un percorso pensato per avvicinarlo concretamente alla possibilità – in futuro – di un sedile da titolare.

Il piacentino, appena ventunenne, ha accolto l’annuncio con entusiasmo misurato e grande lucidità: “Sono incredibilmente orgoglioso di entrare nel Driver Development Programme dopo un altro anno di grande successo in pista. Vincere i titoli di Formula 3 e Formula 2 è stato un passo importante nel mio percorso, e sono motivato a compiere il prossimo passo attraverso questo programma, mentre lavoro verso il mio obiettivo finale: correre al livello più alto. Sono molto grato a chi mi ha sostenuto fin qui. Non vedo l’ora di iniziare e lavorare a stretto contatto con il resto del team”. Accanto a lui sono stati annunciati anche Richard Verschoor e Christian Costoya, a conferma della strategia del team nel puntare su un nucleo di giovani di valore.