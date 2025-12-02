MotoGP, nuova coppia Bagnaia-Acosta: sconvolto il paddock

Pazza ipotesi nel Paddock e in Ducati con Pedro Acosta e Francesco Bagnaia insieme in squadra. Non sarà come avreste creduto.

All’età di 32 anni, Marc Marquez in Ducati Lenovo ha saputo tornare al successo dopo un lungo digiuno. Possiamo dire senza giri di parole che l’atleta spagnolo sia nel suo periodo “prime” anche se l’età e gli infortuni rimediati durante la carriera tra cui 4 operazioni alla spalla iniziano a farsi sentire. La domanda su chi potrebbe essere il suo erede è quindi legittima.

Ducati ha un vasto roster di atleti su cui contare, primo tra tutti, propri il fratello di Marc, ossia Alex Marquez che quest’anno si è piazzato secondo ottenendo in “premio” la GP-26 del prossimo anno come moto su cui correre, alla luce delle grandiose prestazioni messe in pista. C’è però anche un’altra opzione interessante su cui gli esperti battono molto.

Un nome che piace molto in Ducati è quello di Pedro Acosta, giovane prospetto di KTM Red Bull protagonista di numerosi acuti e che quest’anno, si è piazzato al quarto posto superando in extremis pure Pecco Bagnaia che potrebbe diventare il suo nuovo compagno di squadra. Ebbene sì, questa possibilità esiste, secondo la nostra autorevole fonte.

Il duo Acosta – Bagnaia piace a tutti!

Secondo un’analisi di Sport Virgilio un team legato a Ducati ma presieduto proprio dal grande rivale di Marquez ossia Valentino Rossi, VR46, potrebbe essere interessato a portare un bel duo di campioni con l’ex campione di MotoGP Bagnaia e il campione di Moto2 e Moto3 Acosta, schierati insieme a bordo di due moto competitive. Il piano in ottica 2027 è stato così studiato.

Non è un mistero che Acosta sia nel mirino di VR46 da tempo al punto che Franco Morbidelli stesso ha ammesso che temeva di poter essere soppiantato dallo spagnolo già l’anno prossimo. Il trasferimento di Bagnaia in un team satellite, invece, potrebbe originare nel caso Pecco non riesca proprio a trovarsi nemmeno con la moto il prossimo anno. Lui stesso, con un lapsus, ha detto qualcosa di molto emblematico in merito.

“L’anno scorso ero vestito di bianco, quest’anno di rosso, magari l’anno prossimo mi vestirò di giallo o verde”, ha detto a Sky Sport laddove il giallo è il colore del team di Rossi. Immaginate un duo Bagnaia-Acosta: sarebbe davvero interessante vederli correre insieme. E chissà che, magari dopo un ritiro di un Marc Marquez soddisfatto della sua immensa carriera, questa doppietta non possiamo averla già tra due anni direttamente in Ducati Lenovo.