Coppa Italia, Atalanta ai quarti di finale: Genoa ko 4-0. Alle 18, Napoli-Cagliari

Dopo il 2-0 tra Juventus e Udinese di ieri, la Coppa Italia prosegue con un’altra giornata ricca di sfide. Alle 15 l’Atalanta ha battuto il Genoa 4-0, conquistando il pass per i quarti nel secondo ottavo di finale in programma. Alle 18 toccherà invece al Napoli, impegnato al Maradona contro il Cagliari, mentre in serata il Venezia farà visita all’Inter a San Siro per completare il quadro della giornata, in un turno che indirizzerà il cammino delle principali contendenti alla coppa.

Atalanta avanti in Coppa Italia: Genoa ko

È durato di fatto poco più di 20 minuti la gara della New Balance Arena di Bergamo. I nerazzurri hanno avuto nettamente la meglio del Genoa, dopo un avvio combattivo del Grifone. A cambiare il corso della gara, due episodi. Al 19’, al primo vero affondo della Dea, la squadra di Raffaele Palladino è andata avanti con Djimsiti, colpevolmente lasciato da solo in mezzo all’area. Da lì, è stato un monologo dell’Atalanta, con il Genoa in 10 dal 36’ per l’espulsione del giovane Fini.

Nella ripresa, super gol di de Roon per il raddoppio. E nel finale le reti di Pasalic e Ahanor per fissare il risultato sul 4-0. Atalanta che, quindi, avanza al turno successivo, dove troverà la Juventus nella prima sfida già definita dei quarti di finale della Coppa Italia.