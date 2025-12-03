Coppa Italia: Lazio a caccia di rivincita sul Milan negli ottavi di finale

A soli quattro giorni dalla sfida di campionato – ricca di polemiche arbitrali – Lazio e Milan si ritrovano di nuovo contro negli ottavi di Coppa Italia, sfida in gara secca in programma giovedì alle ore 21 allo stadio Olimpico.

I rossoneri sono in grande forma: guidano la Serie A con una media di 1,46 gol segnati e 0,69 subiti nelle ultime 10 gare, oltre ad aver battuto la Lazio 1-0 pochi giorni fa in campionato. In Coppa hanno superato Bari (2-0) e Lecce (3-0) senza subire reti, confermando la loro solidità difensiva.

Lazio–Milan: tutti i numeri del match di Coppa Italia tra equilibrio e trend recenti

La Lazio, ottava in campionato, ha numeri più incostanti: 1,15 gol fatti e 0,77 subiti nelle ultime 10 partite di campionato. Il rendimento all’Olimpico resta però un fattore: in Coppa Italia contro il Milan, a Roma, i biancocelesti hanno un bilancio leggermente favorevole (3 vittorie, 2 pareggi, 2 sconfitte).

Come sottolinea Planetwin365.news, nei 21 precedenti nella competizione il bilancio è quasi pari: 7 vittorie Lazio, 9 Milan, 5 pareggi, con 28 gol a testa. Un equilibrio che si riflette anche nei passaggi del turno: Lazio ai quarti 7 volte, Milan 6.

C’è però una statistica che pesa: il Milan non vince una trasferta di Coppa Italia nei 90 minuti da 5 gare e non segna più di un gol fuori casa nella competizione da sei partite consecutive. Un dato che tiene apertissima la sfida, nonostante il miglior stato di forma dei rossoneri.

