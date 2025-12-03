Napoli, Lukaku senza pace: rientro rimandato. È guarito, ma c’è un problema

Il percorso di recupero di Romelu Lukaku continua a tenere alta l’attenzione dell’ambiente partenopeo, mentre cresce l’attesa per capire quando il centravanti potrà tornare a incidere in una fase della stagione che si preannuncia decisiva.

Dopo oltre tre mesi di stop, Romelu Lukaku intravede finalmente la luce. Il centravanti belga sta infatti recuperando da un lungo infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo. L’attaccante del Napoli è stato fermato da una lesione di alto grado al retto femorale sinistro rimediata lo scorso 14 agosto durante l’amichevole contro l’Olympiacos,

Ora, Big Rom è ormai vicino al rientro in gruppo, ma non è ancora pronto. Una notizia che aumenta le speranze dell’ambiente partenopeo in ottica lotta per lo Scudetto. Perché il rientro del recordman di gol con la Nazionale belga potrebbe rivelarsi determinante nella fase clou della stagione.

Il recupero di Lukaku

Sin dai primi giorni successivi all’infortunio, lo staff medico ha scelto la strada del recupero conservativo, evitando l’intervento chirurgico che avrebbe allungato ulteriormente i tempi di recupero. Una scelta ponderata e condivisa tra club, medico sociale e giocatore, che ora sembra dare i frutti sperati. Secondo le ultime indiscrezioni, la riabilitazione sta procedendo senza intoppi e le sensazioni sono più che positive: Lukaku ha aumentato intensità, carichi di lavoro e ha ripreso a correre con continuità, mostrando segnali di grande miglioramento.

Lo staff del Napoli e di Conte valutano la data del rientro

Il Napoli e Antonio Conte osservano con ottimismo l’evolversi della situazione. Tuttavia, i medici azzurri avrebbero deciso di rallentare il percorso di rientro in campo del centravanti. Infatti, i test settimanali non avrebbero dati i riscontri adeguati e quindi il momento del rientro è rimandato.

La volontà del giocatore è chiara: rientrare nel momento chiave della stagione, contribuendo alla rincorsa in campionato e arrivando nelle migliori condizioni possibili alla Supercoppa Italiana 2025, uno degli appuntamenti più importanti dell’anno per il club.

Lukaku decisivo per lo scudetto del Napoli

Il contributo di Lukaku, d’altra parte, è stato sotto gli occhi di tutti. La scorsa stagione è stato decisivo nella corsa allo scudetto, mettendo a segno 14 gol e risultando spesso l’uomo in più nei momenti decisivi. La sua fisicità, la capacità di far salire la squadra e la presenza costante in area avversaria rappresentano un valore aggiunto che il Napoli ha faticato a sostituire nelle ultime settimane.

Un suo rientro in piena forma sarebbe non solo un’iniezione di fiducia per il giocatore, dopo mesi delicati e complessi, ma anche una spinta fondamentale per tutto il gruppo. La stagione entra nella sua fase più calda e avere a disposizione un leader tecnico ed emotivo come Lukaku può cambiare il volto del Napoli. Conte lo sa bene e aspetta il suo centravanti, pronto a riabbracciarlo nel momento in cui la squadra avrà più bisogno della sua potenza, del suo carisma e, soprattutto, dei suoi gol.