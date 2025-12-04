SI HD

Liverpool, emoziona il messaggio a Diogo Jota per il 29mo compleanno

di

Indimenticabile. A distanza di cinque mesi dalla sua scomparsa il ricordo di Diogo Jota continua a vivere nei ricordi dei familiari, degli ex compagni di squadra, del mondo dello sport in generale e soprattutto nei tifosi. Oggi nel giorno del suo compleanno, il Liverpool ha voluto omaggiarlo in modo particolare.

Calciatore, padre, amico, fonte di ispirazione. Guerriero implacabile soprattutto a gara in corso, l’ultimo ad arrendersi, un finalizzatore, un giocatore che ha dato tutto per i club in cui ha giocato: Pacos Ferreira, Porto, Wolverhampton, Liverpool e soprattutto la Nazionale Portoghese. Diogo Jota oggi avrebbe festeggiato 29 anni e nel giorno del suo compleanno tutti hanno voluto celebrarlo.

Il compleanno di Diogo Jota ricordato dal Liverpool (Screen YouTube)

 

29o compleanno di Diogo Jota

398 presenze con i club, 136 gol e 66 assist in carriera, 49 con il Portogallo impreziosite da 14 gol: una Premier League, una Coppa d’Inghilterra, due Coppe di Lega, due Nations League. Una vita interrotta troppo presto a causa di un tragico e maledetto incidente che ha spezzato la vita ad uno dei giocatori più umili nel mondo del calcio.

Il ricordo del Liverpool

Oggi, come ogni giorno, ricordiamo Diogo Jota in quello che sarebbe stato il suo 29° compleanno. Tutto il nostro amore, pensieri e preghiere continuano ad essere con sua moglie Rute, i suoi figli, i genitori e tutta la sua famiglia e gli amici, nonché con quelli di suo fratello André. Per sempre nei nostri cuori, per sempre il nostro numero 20.

L’omaggio del Porto

Il post del Portogallo

La sua eredità continua a ispirare le future generazioni. Per sempre il numero 21!

