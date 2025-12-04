Liverpool, emoziona il messaggio a Diogo Jota per il 29mo compleanno

Indimenticabile. A distanza di cinque mesi dalla sua scomparsa il ricordo di Diogo Jota continua a vivere nei ricordi dei familiari, degli ex compagni di squadra, del mondo dello sport in generale e soprattutto nei tifosi. Oggi nel giorno del suo compleanno, il Liverpool ha voluto omaggiarlo in modo particolare.

Calciatore, padre, amico, fonte di ispirazione. Guerriero implacabile soprattutto a gara in corso, l’ultimo ad arrendersi, un finalizzatore, un giocatore che ha dato tutto per i club in cui ha giocato: Pacos Ferreira, Porto, Wolverhampton, Liverpool e soprattutto la Nazionale Portoghese. Diogo Jota oggi avrebbe festeggiato 29 anni e nel giorno del suo compleanno tutti hanno voluto celebrarlo.

29o compleanno di Diogo Jota

398 presenze con i club, 136 gol e 66 assist in carriera, 49 con il Portogallo impreziosite da 14 gol: una Premier League, una Coppa d’Inghilterra, due Coppe di Lega, due Nations League. Una vita interrotta troppo presto a causa di un tragico e maledetto incidente che ha spezzato la vita ad uno dei giocatori più umili nel mondo del calcio.

Il ricordo del Liverpool

We did it ! Liverpool, the club and the city … WE ARE CHAMPIONS 🏆 pic.twitter.com/eDriWsn2s2 — Diogo Jota (@DiogoJota18) April 28, 2025

Oggi, come ogni giorno, ricordiamo Diogo Jota in quello che sarebbe stato il suo 29° compleanno. Tutto il nostro amore, pensieri e preghiere continuano ad essere con sua moglie Rute, i suoi figli, i genitori e tutta la sua famiglia e gli amici, nonché con quelli di suo fratello André. Per sempre nei nostri cuori, per sempre il nostro numero 20.

L’omaggio del Porto

Para sempre connosco 💙 Diogo Jota celebraria hoje o seu aniversário#ImortaisPorDireito pic.twitter.com/nmPgK7kVCC — FC Porto (@FCPorto) December 4, 2025

Il post del Portogallo

O teu legado continua a inspirar-nos 🤍 Para sempre o nosso número 𝟮𝟭 ✨ Os nossos corações, pensamentos e orações continuam com a tua família. pic.twitter.com/TLXhZE5pe3 — Portugal (@selecaoportugal) December 4, 2025

La sua eredità continua a ispirare le future generazioni. Per sempre il numero 21!