Formula 1: Sprint finale ad Abu Dhabi 2025 con tre piloti in corsa

Il Mondiale di Formula 1 2025 si deciderà all’ultima gara di Abu Dhabi, con Norris, Verstappen e Piastri racchiusi in soli 16 punti dopo una stagione equilibratissima. Norris resta il favorito, ma le combinazioni per il titolo lasciano ancora aperte le speranze degli altri due contendenti.

Norris-Verstappen-Piastri si giocano il titolo. Ecco tutte le possibili combinazioni

Domenica ad Abu Dhabi si assegna il Mondiale di Formula 1 2025. Tre piloti hanno ancora la possibilità di diventare campioni del mondo: Lando Norris (408 punti), Max Verstappen (396) e Oscar Piastri (392). Solo 16 punti li separano, un equilibrio che non si vedeva da oltre un decennio e reso ancora più significativo dal dato che accomuna i tre: sette vittorie a testa.

La vittoria di Verstappen in Qatar ha riaperto un Mondiale che sembrava indirizzato. Piastri, secondo in quella gara, resta agganciato al gruppetto di testa e si giocherà le residue chance nell’ultimo appuntamento.

Le combinazioni per il titolo

Norris rimane il favorito. Come riporta Planetwin365.news. al britannico basta il podio per chiudere i conti, senza dipendere da nessuno. Anche un 4° o 5° posto può bastare, purché Verstappen non vinca. Il 6° posto invece, potrebbe consegnargli il mondiale se né Verstappen né Piastri dovessero imporsi.

Molto più stretta la strada di Verstappen: per conservare la possibilità di diventare campione per l’ennesima volta deve obbligatoriamente vincere la gara. Solo il successo, infatti, gli permetterebbe di superare Norris, ma a condizione che il britannico resti fuori dal podio. Se Max non vince, è automaticamente fuori dalla corsa.

Ancora più complessa la missione di Piastri. L’australiano deve vincere ad Abu Dhabi e sperare in una combinazione ad incastro: Norris deve chiudere lontano dal podio e Verstappen non andare oltre il terzo posto. Qualsiasi altro risultato lo eliminerebbe dalla lotta.

Per maggiori informazioni sulla Formula 1 puoi visitare il sito di Planetwin365.news