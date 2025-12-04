Hamilton, è finita: già pronto il rimpiazzo

Le prestazioni scadenti di Lewis Hamilton hanno messo la parola fine alle speranze. Si apre ad un sostituto più giovane ed affamato.

L’annata di Lewis Hamilton è iniziata male e rischia di finire peggio, considerando che mai prima d’ora il pilota inglese aveva performato così male in una squadra di Formula 1. Si, i problemi di adattamento con una realtà diversa da quella britannica di McLaren o Mercedes si possono comprendere ma un ingaggio valutato sui 60 milioni di euro non si può giustificare con risultati del genere.

Quest’anno Lewis è stato irriconoscibile e non certo in positivo: pochi punti, un piazzamento scialbo nella parte medio-alta della classifica e soprattutto, non un podio o una vittoria, a ripagare l’attesa dei tifosi Ferrari: anche l’atteggiamento dell’atleta ha lasciato molto a desiderare, con Lewis stesso che ha dichiarato senza tanti giri di parole di non pensare che la vittoria sia possibile prima del 2026.

Insomma un fiasco totale che pochi avrebbero immaginato, quando l’annuncio del suo approdo in Ferrari è stato dato alla fine dello scorso anno. Qualche tifoso ci spera ancora, Elkann pare avere ancora fiducia da dare all’atleta ma qualcun altro valuta già un rimpiazzo. Si tratta di un promettente giovane che ha tutto l’interesse nel fare bene con una scuderia, per lanciare la sua carriera in F1.

Bearman in Ferrari al posto di Hamilton

Ricordate il giovane Oliver Bearman? Con un esordio a soli 18 anni e 10 mesi che lo ha visto arrivare in zona punti con la SF-24 alla sua prima esperienza assoluta in Formula 1, l’atleta aveva fatto sognare un anno fa esatto i tifosi del team, convinti di aver trovato la risposta del team italiano a Kimi Antonelli in Mercedes. La carriera di Bearman però ha poi preso un’altra strada.

Oliver si è spostato da Ferrari in Haas per quest’anno dove, pur non guidando un’auto spettacolare, ha fatto molto bene e si trova ora a 41 punti in classifica con un eccellente quarto posto in Messico come miglior risultato. Molti vedono in Bearman un pilota migliore a cui affidare la SF-26 il prossimo anno, incluso il commentatore Ralf Schumacher.

Il fratello di Michael ha infatti detto: “La mia opinione è che la situazione è ormai irrisolvibile, di conseguenza darei un’occasione a Bearman già l’anno prossimo“. I problemi di adattamento di Lewis? Troppo gravi e troppo poco il tempo per risolverli, considerata l’età dell’atleta inglese: “Non riesce ad adattarsi alla macchina. Credo che sia ancora legato al passato”, l’analisi di Ralf. Chissà se Ferrari gli darà retta?