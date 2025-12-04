Lazio-Milan: le probabili formazioni in Coppa Italia. Le ultime

La Coppa Italia propone un nuovo incrocio tra Lazio e Milan, chiamate a ritrovarsi a pochi giorni dall’ultimo confronto di campionato. Una sfida intensa e delicata, che arriva in un momento complesso della stagione e assume grande valore per entrambe le squadre.

La Coppa Italia offre subito l’occasione per una rivincita tra Lazio e Milan, protagoniste di un nuovo faccia a faccia a pochi giorni di distanza dall’ultimo confronto in campionato. Se sabato, a campi invertiti, era stato il Milan a imporsi per 1-0 grazie alla giocata decisiva di Rafael Leao, questa volta le due squadre si ritrovano all’Olimpico per gli ottavi di finale della competizione nazionale, in una sfida che si preannuncia ricca di insidie e dal peso specifico elevato per entrambe.

Lazio e Milan arrivano alla sfida con una rosa non costruita per giocare due competizioni e tre gare a settimana. In un momento delicato della stagione, la Coppa Italia rappresenta comunque un obiettivo concreto per Sarri e Allegri: un trofeo da inseguire e, allo stesso tempo, un’opportunità per dare fiducia all’ambiente e slancio ai risultati.

Dove vedere Lazio-Milan di Coppa Italia?

La partita Lazio-Milan, valida per gli ottavi della Coppa Italia 2025-26, andrà in scena oggi giovedì 4 dicembre 2025 alle ore 21:00. I tifosi avranno diverse possibilità per seguirlo: la gara sarà trasmessa in diretta televisiva su Italia Uno e sarà disponibile anche in streaming sulle piattaforme Mediaset Infinity e Sportmediaset, garantendo così un’ampia copertura per appassionati e sostenitori di entrambe le squadre.

Verso i quarti di finale di Coppa Italia

In palio c’è un posto nei quarti di finale, dove la vincente troverà ad attenderla la squadra che emergerà dall’altra sfida in programma lo stesso giorno, quella tra Bologna e Parma, prevista per le ore 18:00 allo stadio Renato Dall’Ara. Un incrocio che rende il tabellone particolarmente interessante, visto che potrebbe riproporsi la finale dell’anno passato. Bologna e Milan, infatti, si sono sfidate appena 6 mesi fa circa per la conquista del trofeo. E vincere fu il Bologna.

Lazio e Milan, entrambe in cerca di continuità e risultati, affrontano dunque un crocevia già significativo per la loro stagione, visto che entrambe mirano alla Coppa Italia “come rifugio” qualora in campionato non dovessero raggiungere i rispettivi obiettivi.

Le probabili formazioni di Lazio-Milan

LAZIO (4-3-3): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. All. Maurizio Sarri.

MILAN (3-5-1-1): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Jashari, Ricci, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek; Leao. All. Massimiliano Allegri.