Serie A: Napoli – Juventus è il big match della 14esima giornata

Al Maradona, la capolista ospita i bianconeri ancora imbattuti in campionato sotto la guida di Spalletti

Il Napoli e la Juventus si sfidano nel big match della 14ª giornata: gli azzurri puntano a difendere la vetta, mentre i bianconeri cercano di rilanciarsi verso lo Scudetto. Il Napoli arriva da numeri positivi e da un anno d’imbattibilità al “Maradona”, la Juve è in serie utile con cinque vittorie e tre pareggi nelle ultime otto gare

Grande attesa per il big match della 14ª giornata di Serie A Napoli–Juventus in programma domenica sera allo stadio “Maradona”. Un incontro che mette di fronte due squadre in salute e con motivazioni diverse: i partenopei vogliono consolidare la vetta della classifica, mentre i bianconeri, settimi a meno cinque dal Napoli, cercano una vittoria per riagganciarsi al treno Scudetto.

Statistiche del big Match del Maradona

Come sottolinea Planetwin365.news, il Napoli arriva al match con numeri incoraggianti: in casa ha vinto gli ultimi sei scontri diretti con la Juventus in Serie A, di cui quattro con lo score di 2‑1. Vincere significherebbe anche celebrare un anno di imbattibilità al “Maradona”. La squadra di Spalletti, invece, non ha ancora conosciuto sconfitte dopo l’addio a Tudor: nelle ultime otto gare sono arrivate cinque vittorie e tre pareggi, con 14 gol fatti e 7 subiti.

In chiave singoli, il Napoli può contare sull’ottimo momento di Neres: tre reti decisive nelle recenti vittorie contro Atalanta e Roma. Dalla parte bianconera, con l’assenza di Vlahovic, Spalletti punta tutto su Kenan Yildiz, autore di una doppietta nell’ultimo match di campionato con il Cagliari.

I precedenti a Napoli

I 68 precedenti all’ombra del Vesuvio raccontano di 22 vittorie partenopee, 26 pareggi e 20 successi bianconeri. La scorsa stagione finì 2-1 per il Napoli con rete decisiva di Lukaku, ormai prossimo al rientro.

Per maggiori informazioni sulle Serie A puoi visitare il sito di Planetwin365.news