Dramma per lo sport, addio ad una vera leggenda: mistero assoluto

Un lutto sconvolge lo sport più seguito del paese. Era ancora piuttosto giovane e aveva molto da vivere, la sua scomparsa è assolutamente imprevista e drammatica.

L’anno che si sta avviando alla conclusione è ancora teatro di momenti duri e tragici, per gli sportivi di tutto il mondo, con grandi atleti attivi o meno, allenatori e tifosi innamorati della loro squadra al punto da diventare simboli per la società che si sono spenti improvvisamente. L’ultimo caso ha sconvolto uno degli sport più seguiti del mondo, lasciando milioni di persone incredule.

Il basket, anche in Italia, è uno degli sport più seguiti del mondo. Milioni di telespettatori si connettono ogni volta che l’NBA, la massima serie americana che potremmo considerare l’equivalente della nostra Serie A come importanza nella cultura popolare americana ed altri milioni vanno a seguire le partite dal vivo. Questo è l’impatto che tale sport ha sulla società, immaginate quando un giocatore perde la vita cosa possono provare i tifosi.

L’ultima notizia, purtroppo, riguarda proprio un giocatore di NBA che si è spento. A rendere questa vicenda ancora più tragica sono le modalità con cui è stato ritrovato privo di vita, senza che nessuno potesse fare alcunché per aiutarlo e senza che i medici potessero intervenire in qualsiasi modo per salvarlo. Una tragedia ancora misteriosa.

Elden Campbell si spegne, un mistero drammatico

Nato a Los Angeles nel 1968, l’ex giocatore di basket Elden Campbell è stato trovato morto all’età di soli 57 anni senza un’apparente spiegazione. L’ex centrale alto ben 211 centimetri viene ricordato dai suoi amici e cari come “Un bravo ragazzo, si faceva volere bene”. Difficile capire però cosa gli sia accaduto e perché nessuno abbia dato l’allarme.

Secondo la polizia che sta indagando sul caso, infatti, Campbell si sarebbe spento in casa sua per cause ancora non divulgate, senza che nessuno si accorgesse di nulla per ore. Il 2 dicembre è stato ritrovato privo di vita, quando ormai non c’era nulla da poter fare. Le indagini stanno cercando di fare luce sull’accaduto, sperando che non si tratti di omicidio, cosa che renderebbe il caso ancora più devastante per i tifosi.

Campbell aveva giocato fino al 2005 in varie squadre di NBA come Los Angeles Lakers – in cui ha passato gran parte della carriera dal 1986 – Detroit Pistons e Charlotte Hornets. Pur non raggiungendo mai il livello di fama di colleghi come Kobe Bryant o Michael Jordan, l’atleta ha comunque avuto una bella e soddisfacente carriera, fino a questo tragico epilogo inatteso.