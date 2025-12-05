Ferrari, Hamilton adesso trema: l’annuncio di Bearman

Lewis Hamilton si preoccupa, la Ferrari è pronta a puntare su un giovane talento. I giorni del pilota potrebbero essere contati.

Le prestazioni di Lewis Hamilton in Ferrari non hanno soddisfatto particolarmente le aspettative, né dei tifosi, né della dirigenza: i circa 60 milioni di euro che John Elkann pare aver speso per l’ingaggio del britannico non sono giustificati dalle prestazioni viste in pista e vari esperti hanno già esposto la loro teoria: Hamilton non rimarrà molto tempo con la squadra.

ll recente addio di Tsunoda a Red Bull prova una cosa: nelle squadre al top della griglia, non c’è spazio per tentennamenti e cattive stagioni, chiunque può essere allontanato dal proprio team in qualsiasi momento in favore di un altro pilota più giovane, affamato e competitivo. Vari opinionisti pensano che Hamilton, ormai arrivato ai 40 anni, potrebbe fare una fine analoga.

Il nome più vicino a Ferrari, secondo questi esperti, è quello di Oliver Bearman, pilota più giovane ad andare a punti con il Cavallino al suo esordio ma che questa stagione, ha vestito i colori della americana Haas che non sarà un team da cima della griglia ma con cui l’atleta ha comunque mostrato un enorme talento. Quindi, perché Ferrari non dovrebbe pensare a riprenderlo?

Il parere di Schumacher e i risultati

Ralf Schumacher, fratello del famoso Michael, ha detto la sua in queste ore affermando che Ferrari dovrebbe richiamare Bearman al posto di Hamilton che non riesce ad adattarsi all’auto. Non è l’unico a pensarlo. E nel frattempo, Bearman punta ad un finale di stagione con i fiocchi, così da convincere – forse – Maranello a rivolgere lo sguardo verso di lui.

Al GP di Abu Dhabi Bearman potrebbe portare a casa il settimo posto assoluto, un risultato grandioso per un pilota così giovane e che, come detto, non corre esattamente in un team di alto profilo. Il settimo posto nei Costruttori conteso con Aston Martin e Sauber sarebbe un gran bel segnale di una ripresa della squadra e un ottimo modo per cementare la reputazione del pilota agli occhi delle squadre al vertice della classifica.

Possiamo davvero pensare che Bearman insidi il posto di Hamilton in Ferrari? Intanto, vediamo cosa saprà fare in pista e come concluderà la stagione. Maranello è nota per puntare sui suoi giovani talenti, come fece al tempo con Charles Leclerc. E se la prossima stagione darà a Lewis la possibilità di rifarsi o meno, è tutto da vedere.