Cristiano Ronaldo ha annunciato un investimento nella startup di intelligenza artificiale Perplexity AI, diventando anche ambasciatore del marchio. Scopri i dettagli a riguardo.

Cristiano Ronaldo si lancia in un nuovo campo: l’intelligenza artificiale. La sua ultima decisione è quella di investire in Perplexity AI: non si tratta solo di un’operazione finanziaria, ma di un atto che unisce visione, tecnologia e il desiderio di stimolare curiosità.

Ronaldo e la partnership con Perplexity AI

Ronaldo lo ha annunciato tramite i suoi canali social e ha dichiarato che la curiosità è fondamentale per la grandezza: “Vinci quando continui a porti nuove domande ogni giorno”. L’idea di investire e collaborare con la startup nasce da una convinzione personale: l’intelligenza artificiale non come curiosità da sperimentare, ma come uno strumento concreto per supportare creatività, informazione e apprendimento.

Cos’è “Perplexity x CR7”

La collaborazione prevede il lancio di un’esperienza digitale firmata CR7: un hub all’interno di Perplexity dove i fan possono esplorare la carriera di Ronaldo, includendo immagini inedite, tappe storiche, goal, statistiche e curiosità. Questo spazio mira a coniugare tecnologia e storytelling. Perplexity è stata fondata nel 2022 ed è considerata uno dei progetti più promettenti tra i rivali di ChatGPT.

Cristiano Ronaldo e la chiave d’oro di Trump

Cristiano Ronaldo ha ricevuto la “Chiave d’oro” della Casa Bianca da Donald Trump, un onore raro precedentemente tributato a Elon Musk. Il gesto simbolico coronerebbe l’incontro tra il campione portoghese e il presidente statunitense durante una cena di gala. Cristiano Ronaldo è stato ospite d’onore alla Casa Bianca in un evento che ha riunito leader mondiali e personalità di spicco.

Durante la serata, Donald Trump ha voluto premiare il fuoriclasse con una chiave d’oro simbolica della residenza presidenziale.

Il riconoscimento è ancora più significativo se si considera che pochissimi – tra cui Elon Musk – hanno ricevuto lo stesso onore.

Ronaldo e la chiave che gli è stata consegnata da Trump

Ronaldo e la chiave regalata da Trump: il significato

Nel corso di una sontuosa cena di Stato organizzata alla Casa Bianca, in occasione della visita del principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, Donald Trump ha consegnato a Cristiano Ronaldo la prestigiosa Chiave d’oro della Casa Bianca. Il calciatore portoghese, presente con la fidanzata Georgina Rodríguez, ha accettato il dono con gratitudine. Ha postato poi su Instagram parole di ringraziamento per l’invito e per l’ospitalità riservata a lui e alla sua compagna.

Secondo quanto riportato dai media, la chiave d’oro non è un gesto formale o protocollo standard. Si tratta di un riconoscimento simbolico, disegnato personalmente da Trump, riservato a figure eccezionali. Ronaldo diventa così il primo sportivo nella storia a ricevere questo privilegio, entrando in un’élite che include personaggi come Elon Musk, l’ex premier giapponese Taro Aso e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu.

L’evento si inserisce all’interno della serata diplomatica, che ha visto Ronaldo sedere nelle prime file della Sala Est, affiancato a magnati della tecnologia come Elon Musk e a figure influenti come Tim Cook e Gianni Infantino, presidente della FIFA.

>Durante il suo discorso, Trump ha scherzato rivelando che suo figlio Barron è un grande fan di CR7: “Ho presentato Ronaldo a mio figlio; credo che ora mi rispetti un po’ di più”, ha detto ridendo.

Il gesto ha un forte valore simbolico sia per Ronaldo che per le relazioni internazionali in gioco. Il campione è oggi ambasciatore della Saudi Pro League dopo il suo trasferimento all’Al-Nassr, squadra di proprietà del fondo sovrano saudita guidato dal principe bin Salman. Per Trump, invece, consegnare la chiave d’oro a una star globale come Ronaldo rafforza l’immagine di un leader che vuole sempre di più stupire e ampliare la sua forza.