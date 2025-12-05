Sorteggio Mondiali 2026, data e orario: squadre e fasce. Dove vederlo in streaming e diretta tv

La Coppa del Mondo 2026 segnerà una svolta storica per il calcio internazionale, con un format ampliato a 48 squadre e tre nazioni ospitanti. In attesa del sorteggio dei gironi, cresce l’interesse intorno alle fasce, ai possibili incroci e alle sfide che plasmeranno il torneo. Spettatrice interessata all’Italia di Gattuso che deve ancora qualificarsi.

I Mondiali 2026 si preparano a entrare nella storia come il torneo più grande e ambizioso mai organizzato. Per la prima volta, infatti, la competizione iridata includerà 48 nazionali e sarà ospitata da tre paesi: Stati Uniti, Messico e Canada.

All the cards on the table 👀 Visit https://t.co/zJTWWlwshQ to find out where you can watch the Draw in your territory. — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 4, 2025

Un format ampliato che aumenterà il numero di partite, l’interesse globale e la varietà calcistica presente alla fase finale. Ad oggi sono 42 le squadre che hanno già strappato il pass per i Mondiali, mentre gli ultimi sei posti verranno assegnati attraverso gli spareggi in programma nel marzo 2026. Compresa l’Italia.

La data del sorteggio dei Mondiali 2026

L’attenzione degli appassionati è ora rivolta al sorteggio della fase a gironi, evento fondamentale per delineare il cammino delle nazionali verso la fase a eliminazione diretta. La cerimonia si terrà il 5 dicembre 2025, alle ore 18:00 italiane, nell’elegante cornice del John F. Kennedy Center for the Performing Arts di Washington D.C. Teatro di spettacoli iconici e simbolo della cultura statunitense, il Kennedy Center accoglierà dirigenti, allenatori, campioni del passato e milioni di spettatori collegati da tutto il mondo.

✨ An extraordinary line-up for a historic moment! These special guests will be conducting and assisting the Final Draw ⤵️ — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 4, 2025

Dove vedere il sorteggio in TV?

Seguire il sorteggio sarà semplice grazie alle numerose piattaforme che lo trasmetteranno in diretta. A livello globale, l’evento sarà visibile sul sito ufficiale della FIFA e sul canale YouTube della federazione. In Italia, la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming sarà disponibile su NOW, Sky Go e DAZN. Quest’ultima offrirà la possibilità di assistere all’evento tramite smart TV, Amazon Firestick, Google Chromecast, TIMVISION Box o console PlayStation e Xbox.

Come funzionerà il sorteggio per i Mondiali 2026?

Sul piano sportivo, il sorteggio utilizzerà quattro urne da 12 squadre ciascuna. La fascia 1 includerà, oltre alle prime nove squadre del ranking FIFA, anche le tre nazioni ospitanti, già assegnate alle posizioni A1, B1 e D1. Le restanti squadre verranno distribuite nelle fasce in base al ranking e comprenderanno anche i sei posti riservati alle vincitrici degli spareggi. Con 48 partecipanti e dodici gironi da quattro, il sorteggio avrà un ruolo decisivo nel plasmare le dinamiche del torneo.

L’Italia dunque è spettatrice interessata. Deve prima qualificarsi. Superato l’ostacolo, come qualificata agli spareggi finirà in quarta fascia.

Le fasce del sorteggio

1^ Fascia

Stati Uniti (D1)

Canada (B1)

Messico (A1)

Spagna

Argentina

Francia

Inghilterra

Brasile

Portogallo

Olanda

Belgio

Germania

2^ Fascia

Croazia

Marocco

Colombia

Uruguay

Svizzera

Giappone

Senegal

Iran

Corea del Sud

Ecuador

Austria

Australia

3^ Fascia

Norvegia

Panama

Egitto

Algeria

Scozia

Paraguay

Tunisia

Costa d’Avorio

Uzbekistan

Qatar

Arabia Saudita

Sudafrica

4^ Fascia

Giordania

Capo Verde

Ghana

Curaçao

Haiti

Nuova Zelanda

Vincitori spareggi UEFA

Vincitori spareggi UEFA

Vincitori spareggi UEFA

Vincitori spareggi UEFA

Vincitori spareggi Intercontinentali

Vincitori spareggi Intercontinentali

Le date dei Mondiali 2026

I Mondiali 2026 prenderanno il via l’11 giugno con la partita inaugurale all’Estadio Azteca di Città del Messico, tempio del calcio mondiale. La finale, invece, si disputerà il 19 luglio al MetLife Stadium di East Rutherford, nella grande area metropolitana di New York. Un viaggio di oltre un mese che promette spettacolo, sorprese e una nuova era per la competizione più amata del pianeta.