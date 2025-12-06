Cobolli tradisce Sinner, fan impietriti: sono infuriati

Jannik Sinner guarda già alla prossima stagione, però una notizia inattesa su Flavio Cobolli lo lascia senza parole e accende il dibattito.

Il campione altoatesino, reduce da dodici mesi vissuti a ritmi vertiginosi, sta preparando con calma e concentrazione il nuovo anno in cui vuole senza ombra di dubbio riprendersi il numero uno al mondo ai danni di Carlos Alcaraz. La rivalità tra i due ormai è diventata una trama continua, un filo che collega ogni risultato, ogni allenamento, ogni dichiarazione. Sinner ha chiuso il 2025 con il trionfo alle ATP Finals e ora sogna di iniziare il 2026 con la difesa del titolo agli Australian Open.

Si tratta del torneo che lo ha consacrato definitivamente. Però nelle ultime ore qualcosa ha attirato la sua attenzione, qualcosa che ha fatto scattare in piedi anche i tifosi più tranquilli. Sui social si è diffuso un brusio crescente, quasi un’onda di sorpresa mista a incredulità. Molti hanno parlato di un tradimento inatteso, di una scelta che nessuno si aspettava e che, almeno per i sostenitori di Sinner, ha il sapore di un colpo basso.

Sinner tradito da Cobolli, la notizia arriva dalla Spagna

Tutto nasce da una notizia che arriva dalla Spagna, riportata da MARCA, e che riguarda uno degli azzurri più in crescita del panorama internazionale, Flavio Cobolli. L’italiano, infatti, ha appena concluso una stagione splendida, culminata con la vittoria della Coppa Davis a Bologna, un traguardo che lo ha inserito definitivamente tra i volti nuovi del tennis italiano. E proprio in questa off-season ha ricevuto un premio che nessuno immaginava, qualcosa che ha sorpreso persino dentro l’ambiente azzurro.

Il romano è stato contattato nientemeno che dal numero uno al mondo, Carlos Alcaraz, per allenarsi insieme alla Ferrero Tennis Academy di Villena, a pochi chilometri da Alicante. I due sono amici da tempo, e infatti si erano già incrociati in più occasioni durante tornei e sessioni di lavoro. Però non era affatto scontato che Alcaraz scegliesse Cobolli come compagno di allenamenti in vista della nuova stagione.

Anche perché lo spagnolo ha un obiettivo enorme davanti a sé, quello di conquistare l’Australian Open, l’unico Slam che gli manca per completare il Career Grand Slam. Una scelta del genere, così ponderata e strategica, ha alimentato immediatamente le interpretazioni dei tifosi, convinti che in qualche modo l’accoppiata Alcaraz-Cobolli potesse creare un ponte di informazioni utile per il numero uno del mondo.

Al momento Alcaraz si trova negli Stati Uniti per disputare due esibizioni, però al suo ritorno troverà Cobolli ad attenderlo per iniziare una preparazione intensa e mirata. E qui nasce il vero punto caldo della vicenda. Per qualcuno questa decisione somiglia a un tradimento nei confronti di Sinner, quasi come se Cobolli avesse deciso di aprire una finestra privilegiata sul proprio tennis a uno dei rivali diretti dell’altoatesino. In tanti non l’hanno presa bene, e infatti i commenti sotto la notizia parlano di sorpresa, amarezza e persino un po’ di timore.

Però c’è anche chi la interpreta in modo più sereno, immaginando uno scenario diverso. Cobolli, una volta rientrato, potrebbe raccontare qualcosa a Sinner, un dettaglio sugli allenamenti dello spagnolo, un’indicazione preziosa su come si sta preparando o su quale aspetto sta cercando di migliorare. Una dritta involontaria, certo, ma pur sempre utile in una rivalità così serrata. I tifosi attendono, curiosi di vedere come si evolverà questa situazione che per ora resta sospesa, tra sospetti, amicizia e strategie incrociate.

Sinner nel frattempo continua a lavorare. Sa che il 2026 potrebbe essere l’anno decisivo e non ha intenzione di farsi distrarre. Però questa storia, nata quasi dal nulla, ha aggiunto un capitolo imprevisto alla corsa verso il vertice. E senza ombra di dubbio la prossima stagione sarà ancora più intensa.