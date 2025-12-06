De Zerbi striglia il Marsiglia dopo la sconfitta col Lille: “Meglio tacere che parlare”

L’Olympique Marsiglia è stato battuto ieri 1-0 dal Lille, con il gol decisivo del giovane Ethan Mbappé. Il tecnico Roberto De Zerbi si è mostrato molto deluso, criticando la prestazione della squadra.

De Zerbi furioso: le parole dopo la sconfitta del Marsiglia

Queste le parole di De Zerbi: “Abbiamo giocato male e meritato di perdere. Anche se nel complesso il Lille non ha creato molte occasioni. Quando si gioca così male, quasi tutti, la sconfitta è meritata ed è anche responsabilità dell’allenatore, naturalmente. Non solo abbiamo concluso una sola volta verso la porta, ma abbiamo perso anche tutte le seconde palle, non riuscivamo a completare tre passaggi di fila, i dribbling andavano allo stesso modo. In fase difensiva non siamo stati abbastanza aggressivi. Dalla prima all’ultima minuto siamo stati passivi. Ma un tiro non basta, anche se avessimo segnato non sarebbe comunque andata bene per me”.

E ancora: “Sono molto arrabbiato, non mi aspettavo una prestazione così: brutta, brutta, brutta. Ho la mia parte di responsabilità, lo riconosco. Ma tutti devono prendersi la propria: se vuoi giocare all’OM devi essere competitivo ogni giorno, non un giorno sì e un giorno no. Per il momento non conosco ancora le cause di questa situazione. Cosa ho detto ai calciatori? Non ho parlato alla squadra. Sinceramente, non sarebbe servito a nulla. A volte è meglio tacere che parlare”.

De Zerbi, maledizione Mbappé: Ethan lo punisce